Oyuncu Nejat İşler, SOL Parti'ye üye oldu

Sinema ve dizi oyuncusu Nejat İşler, SOL Parti'ye üye oldu. İşler, “Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” dedi.

Nejat İşler'in üyelik imza törenine SOL Parti PM Üyeleri Bülent Forta ve Alper Taş, İl Başkanı Leyla Koç Üzüm katıldı. Nejat İşler, imzasını atarken, “Fikirlerini merak ettiğim insanlarla daha fazla vakit geçirmek için buraya geldim. Örgütlenmekten korkmayın; şimdi tam zamanı” diye konuştu.

SOL Parti PM Üyesi Alper Taş de “Nejat İşler duruşu, bakışıyla yüreği bizimle olan bir arkadaşımız. Aradı, ‘Yoldaşlık edelim’ dedi bu süreçte. Yoldaşlığı bizim için kıymetli” dedi.

Nejat İşler’in SOL Parti’ye üye olmasının topluma örgütlenme çağrısı niteliği taşıdığını söyleyen Taş, "Çünkü örgütlenmekten, umuttan başka sermayemiz yok. Ancak örgütlenebilirsek bu siyasal İslamcı, paracı, mülkiyetçi, doğayı sömüren düzeni yenebiliriz” diye konuştu.

SOL Parti İstanbul İl Başkanı Leyla Koç Üzüm de “Bu yolda birlikte yürümek, açacağımız yollarda birlikte olmak bizim için de önemli. Aramıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

Nejat İşler’i her zaman yanlarında hissettiklerini dile getiren SOL Parti PM Üyesi Bülent Forta da şunları söyledi:

"Bu ülkenin çok eski bir mücadele tarihi var. Şairleriyle, sanatçılarıyla, işçileriyle, gençleriyle... Hepimiz bu yürüyüşün bir parçasıyız. Bu yürüyüşte beraber yer almaktan kendi adımıza gurur duyuyoruz. Bu manada bir örnek olsun. Biz özgür ve demokratik bir ülke için elimizi taşın altına soktuk. Nejat bunu zaten eskiden de yapıyordu, şimdi beraber bir örgütlülüğün içerisinde yapacağız. Söyleyeceğimiz şey, kocaman bir hoş geldin.” (ANKA)