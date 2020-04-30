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Oyuncu İclal Aydın'ın acı günü

"Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı."

30 Nisan 2020 09:16

Oyuncu İclal Aydın’ın anneannesi Sabire Çoker yaşamını yitirdi.

Annesi cel Aydın ve anneannesinin fotoğrafını Instagram’da paylaşan İclal Aydın“Bir anne kızın son fotoğrafı bu. Her şeyi unutan annemin, annesini hatırladığı son gün. Anneannemizi birkaç gün önce kaybettik. Artık hiçbir şeyin farkında olmayan çocuk annem o geceden beri belki bunu hissettiğinden, belki bizim bilemediğimiz anne-evlat bağının gücünden hiç uyumuyor. Anneannem şimdi Ihlara’da kendi annesinin yanında yatıyor. Ihlara Vadisi kızı Sabire’yi yeniden göğsüne aldı.” ifadesini kullandı. 

 

 

 

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