Oyuncu Dakota Johnson: Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti

Ünlü oyuncu Dakota Johnson, 1963 yapımı 'The Birds' (Kuşlar) filmindeki 'Melanie Daniels' rolüyle ünlenen büyükannesi oyuncu ve eski model Tippi Hedren'in, Alfred Hitchcock tarafından tacize uğradığını ve İngiliz yönetmen yüzünden kariyerinin mahvolduğunu söyledi.

Dakota Johnson, 'The Hollywood Reporter'ın 'Award Chatter' adlı podcast yayınına konuk oldu. 'The Fifty Shades of Grey' (Grinin Elli Tonu) adlı yapımla yıldızı parlayan 32 yaşındaki oyuncu, anneannesi Tippi Hedren'in yıllar önce başına gelenler hakkında konuştu.

Dakota Johnson, sinema endüstrisi içinde yaşanan taciz olaylarına rağmen anneannesinin kariyeri konusunda kendisini her zaman cesaretlendirdiğini vurguladı.

Milliyet'in haberine göre, Tippi Hedren'in her zaman dürüst ve kararlı bir duruş sergilediğini belirten oyuncu, "Alfred Hitchcock kendisiyle birlikte olmadığı için anneannemin kariyerini mahvetti. Onu korkuttu ve tüm bunlardan asla sorumlu tutulmadı" ifadelerini kullandı.

Johnson, "Güce sahip olan insanların, kendilerinden daha zayıf insanlar üzerinde bu gücü kullanmaları kabul edilemez. Bu konuda konuşmak zor çünkü o benim büyükannem. İnsanın, birilerinin büyükannesinden yararlandığını düşünmesi kolay değil, bunu hayal bile etmek istemezsiniz" açıklamasını yaptı.

Tacizi anlatmıştı

Tippi Hedren, 1980'de hayatını kaybeden Alfred Hitchcok hakkındaki taciz iddialarını yıllar sonra gündeme getirmiş, İngiliz yönetmenin 'Kuşlar' filminin çekimi sırasında kendisini defalarca taciz ettiğini öne sürmüştü. Ünlü oyuncu, anılarını anlattığı kitabında Hitchcock'un kendisini arabanın arka koltuğunda öpmeye çalıştığını ifade etmiş, hissettiklerini "Korkunç bir andı" diyerek anlatmıştı.