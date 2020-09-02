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Oyuncu Bradley Cooper: Koronavirüs nedeniyle evden çıkmıyoruz, annem yakalanırsa her şey biter

02 Eylül 2020 10:00

Oyuncu Bradley Cooper, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) pandemisi boyunca ailesiyle çok sıkı bir karantina önemi uyguladıklarını söyledi. Annesinin 80 yaşında olduğu ve kolostomi torbasıyla yaşadığını söyleyen Cooper, annesinin sağlığı için eve kimseyi almadığını söyledi. Cooper, "O Koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi. 

Interview Magazine'e konuşan Hollywood yıldızı Cooper, Covid-19 pandemisi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Cooper, "Kızım annem ve iki köpeğimle birlikteyiz. Evden ayrılmadık" dedi. 

Annesinin 80 yaşında ve kolostomi torbasıyla yaşadığını vurgulayan Cooper, "Kimseyi eve alamam, evden ayrılamam eğer o Koronavirüs'e yakalanırsa her şey biter" dedi. 

 

Cooper, karantina süreci boyunca 3 yaşındaki kızı için 'tek kişilik bir kreş' hâline geldiğini de ekledi. 

 

 

 

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