Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de geçen Kasım ayında Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 3,5 yaşındaki Öykü Arin için umut doğdu. Öykü\'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, Brezilya\'da yaşayan bir kişinin uygun donör olabileceğine dair kendilerine bilgi geldiğini, şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu\'nun (SGK) oradaki muadili kuruma başvuru yaparak, donörün uyumlu olup olmadığına bakılacağını söyledi. Yazıcı, bu gelişmenin henüz sadece bir ışık olduğunu, o nedenle kampanyaları aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İzmir\'de, nadir görülen JMML tanısı konulduktan sonra tedavi süreci başlayan ve uzun süredir uygun donörün bulunması için yurt içinde ve dışında kampanyalar düzenlenen Çağdaş Yazıcı ve Eylem Şen Yazıcı çiftinin kızları Öykü Arin\'e umut ışığı Brezilda\'dan doğdu. Öykü Arin\'in annesi Eylem Şen Yazıcı, kan bağışı yapanların verilerinin incelendiğini belirterek, uygun donörün Brezilya\'da yaşayan bir kişi olabileceğini aktardı. Yazıcı, şöyle dedi:

\"Bizi bir arkadaşımız aradı. Orada uygun bir donörün olabileceğini söyledi. Biz de hemen başvuru yaptık. Konsolosluğa ulaştık. Birkaç kanalda işin hızlandırılması için çalışıyoruz. SGK\'nın oradaki muadil kurumuna başvuru yaptık. Merkez, bağışçının genetik değerlerini tam anlamıyla çıkartacağını söyledi. Eğer yüzde 100 uyumluysa, gerekli işlemler başlayacak. Şu aşamada yüzde 70 ihtimalle 10\'da 10 uyumlu olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 uyumlu olup olmadığını anlamak için SGK başvuru yaptı. Başvuru sonucu Öykü Arin ile gerçekten uyumlu olup olmadığı ortaya çıkacak. Bu henüz sadece bir ışık. Belki uyumlu olmayabilir ama umarım araştırmada uyumlu çıkar. Tempomuzu artırarak, kampanyalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çünkü henüz Brezilya\'daki donörün uygun olup olmadığı kesin değil.\"



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