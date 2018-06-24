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Oy verme işleminin bitmesinin ardından Akşener'den ilk açıklama: Oy sayımını güvence altına almalıyız

Türkiye genelinde oy sayma işlemi devam ediyor

24 Haziran 2018 20:24

Oy verme işleminin bitmesinin ardından İyi Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'den ilk açıklamasını Twitter'dan yaptı. Akşener, "Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Akşener şunları söyledi:

"Sandıklara tüm engel ve zorluklara rağmen sahip çıkan tüm görevli ve müşahitlerimize yürekten teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi sıra oy sayımını güvence altına almada. Aynı ruh ve özveriyle çalışmaya devam, güneşin doğması yakın! Allah yar ve yardımcınız olsun."

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