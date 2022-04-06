"Otomotivde vergi düzenlemesi şart"

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Mevcut vergi sistemi ve matrah düzenlemesi yapılması gerekiyor. Eskiden araçların yarısı yüzde 45-50'lilik dilime girerken şimdi araçların yüzde 80'i en yüksek vergi dilimine giriyor" dedi.

Otomotiv sektöründe üretimin talebi karşılamadığını dile getiren ODD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sektördeki en büyük sorunun bulunurluk olduğunu dile getirdi.

Bloomberg HT yayınına katılarak otomotiv sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunun Bozkurt, artan fiyatlar karşısında yurttaşın daha alt segmentte otomobil araştırdığını belirtti. Araçlar üzerindeki vergi yüküne de dikkat çeken Bozkurt, yeni teknolojilerin öne çıktığı bir dönem olduğu için vergi sisteminin tamamen masaya yatırılması gerektiğini ve matrah düzenlemesinin de şart olduğunu belirtti.

"Perakende müşteri taleplerinde düşüş var"

Sektördeki ne büyük sorunun bulunurluk olduğunu dile getiren Bozkurt, "Çip krizinin artık küçük bir sorun olarak kaldığını görüyoruz. Hammadde ve fiyat artışları ve lojistik sorunları çok daha büyük sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Üretim talebi karşılayamıyor. Ürün bulunurluğunda sıkıntılı bir yıl olacağını bekliyorduk. Ama şimdi savaşla durum değişti. İş uzarsa 2023'e sarkar mı diye düşünmeye başladık. Geçen yıla kıyasla perakende müşteri taleplerinde düşüş söz konusu. Tüketici bulursa araç alabiliyor" diye konuştu.

Gelen zamların nihai ürün fiyatına yansıdığını söyleyen Bozkurt, otoda döviz bazlı artışlar, kur ve emtia risklerine dikkat çekti.

Tam elektrikli araçların yavaş yavaş da olsa devreye girmeye başladığını aktaran Bozkurt, hibrit araçlarla ilgili teşviklerin yetersiz olduğunu belirterek, tamamen yenilenmiş bir vergi sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

"Yüzde 80 yüksek vergi veriyor"

Vergi ve matrah düzenlemesine gereksinim duyulduğunu belirten Bozkurt, "Mevcut vergi sisteminin masaya yatırılması gerektiğini düşünüyoruz. Yeni teknolojilerin öne çıktığı bir sistem var. Tamamen yenilenmiş bir vergi sistemi gerekiyor. Matrah güncellemesi de olmalı. Matrah 5 dileme çıkarıldı. Ancak otomobillerin yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor. Eskiden modellerin yarısı yüzde yüzde 45 ya da 50'ye girerdi. Şimdi yüzde 80'i en yüksek dilime giriyor" ifadelerini kullandı.