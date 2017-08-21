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Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA, (DHA) - KONYA'da  kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü,  2 kişi de yaralandı

21 Ağustos 2017 21:26

KONYA, (DHA) - KONYA\'da  kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü,  2 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolunun 40\'ıncı kilometresinde meydana geldi. 58 yaşındaki Ahmet Ermiş yönetimindeki 42 DJS 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp yolun kenarındaki bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazanın  şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde  sürücüsü Ermiş ile torunu Ela Ermiş yaralandı, eşi 57 yaşındaki Nimet Ermiş de olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı dede ve torun, ambulanslarla Konya Eğitim Uyguluma ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Nimet Ermiş\'in cesedi de otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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