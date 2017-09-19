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Otobüs şoförü, yolcusunun hayatını kurtardı

MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi'nde ait halk otobüsü şoförü 35 yaşındaki Erol Törün, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı

19 Eylül 2017 19:11

MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi\'nde ait halk otobüsü şoförü 35 yaşındaki Erol Törün, fenalaşan yolcusunu hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.
15 Eylül\'de meydana gelen olayda, 170 nolu hatta Taşucu-Silifke-Mersin arasında sefer yapan otobüse binen tansiyon hastası 75 yaşındaki emekli öğretmen Sebat Vural, Erdemli İlçesi Kocahasanlı Mahallesi\'ne gelindiğinde aniden fenalaştı. Durumu gören şoför Törün, yolcuyu hastaneye yetiştirmek için güzergahını değiştirdi. Uysal, Sebat Vural\'ı, Erdemli Devlet Hastanesi\'ne yetiştirerek sağlık görevlilerine teslim etti. Tedavi olduktan sonra hayatını kurtaran Erol Törün\'ü ziyaret eden Sebat Vural, teşekkür etti.
İNSANLIK GÖREVİMDİ
Bir hayat kurtardığı için mutlu olduğunu ifade eden Törün de, \"Yolculardan biri fenalaştı denilince, sakinliğimi koruyarak 112\'nin aranmasını sağladım. Ama ambulansın bulunduğumuz yere zamanında yetişemeyeceğini söylediler. Ben de yolcumuzun hayatını riske atamazdım. Hiç düşünmeden güzergahımı en yakın hastaneye çevirdim. Hiçbir durakta durmadan hastaneye geçip sedye istedim. Bu benim insanlık görevimdi. Amcamız sağlıklı olduğu için çok mutluyum\" dedi.

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