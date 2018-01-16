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Oto hırsızlarının oyununu polis bozdu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 otomobil ve 1 kamyonet çalan 5 şüpheli, yakalanacaklarını anlayınca çaldıkları araçları kentin değişik yerlerine bırakıp kaçtı

16 Ocak 2018 13:28

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 otomobil ve 1 kamyonet çalan 5 şüpheli, yakalanacaklarını anlayınca çaldıkları araçları kentin değişik yerlerine bırakıp kaçtı. Polis zanlıları 41 güvenlik kamerası izleyerek yakaladı.
Olay, 12 Ocak\'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı ve Söğütlü Mahallelerinde meydana geldi. İddaya göre, C.C.Y. (21), E.A. (21), H.A. (27),  A.Ö. (21)  ve E.E. (30), 2 otomobil ve 1 kamyoneti çaldı.
Sabah olunca, araçlarının çalındığı fark eden sahipleri, polisi aradı. Olay yerine gelen Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri, çevredeki 41 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. 24 saat boyunca görüntü analizi yapan polis, C.C.Y.\'nin kimliğini tespit edip kısa sürede yakaladı. C.C.Y.\'nin gözaltına alındığını öğrenen diğer şüpheliler ise polisi şaşırtmak için, çaldıkları araçları kentin değişik noktalarına bırakıp kaçtı.
OTOMOBİLİ PARAMPARÇA ETTİLER
C.C.Y.\' yi sorgulayan polis, diğer 4 şüpheliyi de yakaladı. Araçlar ise bulunarak emniyet bahçesine getirildi. Ferdi Konukkuş\'a ait 01 HT 411 plakalı otomobilin aksesuarlarının yanı sıra jantlarınında çalındığı belirlendi. 27 C 6244 plakalı kamyonetinin ise kızının evinin önünden çalındığını söyleyen Hayri Yılık (57) ise \"Torunumu sevmek için, kızımın evine gittim. Sabah olunca aracımın olmadığını fark ettim. Torunumu çok özlemiştim özlem giderdim, hırsızlar sevincimi yarım bıraktı. Şimdi aracımı alıp evime gideceğim\" dedi. Emniyetteki sorgularında şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi. Buradaki işlemlerini tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbet bırakıldı.

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