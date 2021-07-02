Otel sahtekârlarına karşı dikkat!

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü köşesinde otel sahtekârlarına karşı uyarılarda bulunan Sirene Otellerinin Genel Müdürü ve aynı zamanda Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Genel Sekreteri Ercan Çek’in açıklamlarına yer verdi.

Çek, son dönemde yaygınlaşan ve özellikle Türk tatilcileri zor durumda bırakan sahte otel web sayfalarıyla ilgili olarak şu uyarıda bulundu:

“Google'dan diledikleri şekilde mevcut resmi otel web sayfalarını kopya ederek sahte sayfa açıyorlar. Google'a ödedikleri paralarla sponsorlu çıkışlar yaparak en üst sayfalarda görünme imkanı buluyorlar. Otelin kendi sayfası olduğunu düşünenler bu siteleri arayarak rezervasyon, ödeme yapıyor. Dolandırıldıklarını ancak otele geldiklerinde anlıyorlar.

Burada otelci olarak yasal bir sorumluluğumuz yok fakat bizler üzülüyoruz ve yerli misafirler paralarını kaybetmiş oluyorlar. Her seferinde gerek Google üzerinden gerekse savcılık şikayeti ile önüne geçmeye çalışıyoruz. Google da farklı uzantılarla sonsuz web sayfası açma şansları olduğu için biri kapanıyor diğeri açılıyor. Bizler otel yöneticileri olarak yasal süreçte konuyu takip ediyoruz. Ancak bu yetmiyor.”

Ercan Çek, “Bir çok otelle ilgili bir gerçek, bir de sahte site var. Gerçeğini öğrenmek için ikisini de arasınlar. Gerçek olan, şirket bilgilerini de gönderir. Dolandırılmamaları için geldiklerinde parasını ödemeleri için de kolaylık sağlıyoruz. Tanınmış tur şirketleri aracılığıyla da rezervasyon yapmalarını öneriyorum. Burada en önemli görev de Google'a düşmesine rağmen, onlar bu işin denetimini yapmıyor” diyor.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.