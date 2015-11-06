Ötanazi yardımına yasak



Federal Meclis, Almanya'da uzun süredir tartışılan ötanazi ile ilgili yasal düzenleme tartışmalarına son noktayı koydu. Meclis'e sunulan dört tasarı üzerinde yapılan oylamalar sonucunda, ötanaziye ticari amaçlı organize yardımın yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi.

Meclis'te üç saatlik kapsamlı bir tartışmanın ardından partilerüstü dört ayrı grubun tasarıları oya sunuldu. Sosyal Demokrat Parti'den Kerstin Griese ve Hristiyan Demokrat Birlik'ten Michael Brand'ın öncülüğünde getirilen tasarı, ilk oylamada çoğunluk tarafından kabul edildi. Ötanaziye ticari yardımı cezaya tabi tutan yasa tasarısı 233'e karşı 360 oyla kabul edilirken, dokuz milletvekili çekimser oy kullandı.

Üç yıla kadar hapis

Yasak, ötanaziye yardım için ticari çalışma yürüten kuruluşların yasal dayanağını elinden alacak. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalığa yakalanmış olan ve yaşamına son verilmesini isteyen bir kişiye para karşılığı ölümcül bir ilaç verenler üç yıla varan hapis cezasına çarptırılacak.

Griese ve Brand oylama öncesinde Meclis'te yaptıkları konuşmada kişilerin intihara yönlendirilebileceği uyarısında bulunurken, yasağa karşı olan gruplar, zor durumdaki hastaların yalnız başına bırakılacakları ve doktorların hukuken suçlu konumuna düşürülecekleri uyarısı yaptı. Taslağa eleştirel yaklaşanlar kişinin kendi kaderini tayin etme hakkının kısıtlandığını vurguladı.

Anayasa Mahkemesi'ne taşınıyor

Alman Protestan Kilisesi kararı memnuniyetle karşılarken, Hamburg merkezli Ötanazi Yardım Derneği kararı Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğini açıkladı. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte ötanazi yardımını durduracaklarını ve yasaya bağlı kalacaklarını açıklayan dernek, konunun Anayasa Mahkemesi'ne havale edileceğini bildirdi.