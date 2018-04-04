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Ot Festivali için elbise tasarladı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı'da doğanın zenginliğini, otların çeşitliliğini tanımak ve bu otlarla pişirilen geleneksel lezzetleri tadabilmek amacıyla, 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Ot Festivali için, modacı Özlem Süer, fest

04 Nisan 2018 21:22

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı\'da doğanın zenginliğini, otların çeşitliliğini tanımak ve bu otlarla pişirilen geleneksel lezzetleri tadabilmek amacıyla, 5-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Ot Festivali için, modacı Özlem Süer, festivalin ruhuna uygun elbise tasarladı. Elbisenin deseninde ısırgan, arapsaçı, ebegümeci, dağ kekiği, enginar, kuzukulağı, gelincik otu ve kazayağı bulunuyor.
Moda tasarımcısı Özlem Süer, Alaçatı\'nın geleneksel otlarıyla özel bir elbise tasarladı. İçeriğinde ısırgan, arapsaçı, ebegümeci, dağ kekiği, enginar, kuzukulağı, gelincik otu ve kazayağı bulunan bu özel tasarım elbise, bir otelde restoran girişinde festival boyunca sergilenecek. Tasarımlarında deneysel ve yeni olanı arayan, bunu yaparken kavramlarla tasarımlarını ilişkilendiren Süer, materyal ve rengin ön plana çıktığı koleksiyonlarıyla moda merkezlerinden her sezon dünyanın birçok noktasına tanıtım ve satış gerçekleştiriyor. Elbise, 3 gün boyunca otelin en özel köşesinde sergilenecek. Özlem Süer, \"Tasarımlarımda ebegümeciden, dağ kekiğine, sarmaşıklardan, gelinciklerden, kuşkonmazlara dokunmaya çalıştım. Onları rüzgarla hissettim ve ortaya bu floral hissi maksimize ettiğimiz, eteklerinde sakinlediğimiz bu kostüm çıktı\" dedi.

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