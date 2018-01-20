ÖSO'nun gözü Afrin'de, kulağı Türkiye'de

Hasan KIRMIZITAŞ-İrfan SAPMAZ/AZEZ(Suriye), (DHA)- SURİYE’nin terör örgütü PYD denetimindeki Afrin’e yönelik operasyonun gündeme gelmesinin ardından gözlerin çevrili olduğu Azez’de, hareketlilik her geçen gün artıyor. Azez’deki Özgür Suriye Ordusu güçleri de kritik noktalarda oluşturdukları siper ve mevzilerde Afrin’deki PYD hareketliliğini takip ediyor. Gözünü Afrin’e çevirmiş olan ÖSO’nun kulağı ise Türkiye’den gelecek haberlere odaklanmış durumda.

Fırat Kalkanı Harekatı ile güneyindeki Cerablus-Azez hattını terör unsurlarından temizleyerek bölgede huzuru Türkiye’nin yeni bir operasyon ile bu kez Afrin’i PYD’li teröristlerden arındırarak sınır hattını güvenli hale getirme isteği Suriye’de heyecana yol açtı. Türkiye’nin operasyon sinyalinin ardından terör örgütü PYD denetimindeki Afrin’e 15 kilometre ile en yakın nokta olan Azez’de hareketlilik başladı. Azez’de bulunan Özgür Suriye Ordusu güçlerini oluşturan gruplar da operasyon olma durumuna karşı Afrin sınırında konuşlandı.

ELLER TETİKTE GÖREV YAPIYORLAR

Afrin sınırında oluşturdukları cephelerdeki kontrol noktaları ile PYD’li teröristleri adım adım izleyen ÖSO güçleri, siperlerde eli tetikte görev yapıyor. Sürekli olarak Suriye tarafındaki gelişmeleri adım adım takip eden Özgür Suriye Ordusu güçleri zaman zaman Afrin tarafındaki PYD’li teröristlerin taciz ateşi ve saldırılarını da anında karşılık vererek püskürtüyor.

KULAKLAR TÜRKİYE’DEN GELECEK HABERDE

Afrin’in yanı sıra buraya yakın noktada olan PYD denetimindeki Tel Rıfat, Maranez ve Minnag bölgesinde de konuşlu olan ve 24 saat eli tetikte görev yapan ÖSO güçleri, bir yandan da Türkiye’deki gelişmeleri takip ediyor. Türkiye’den gelecek haberleri bekleyen ÖSO güçleri, kendilerine gelecek haberle birlikte Afrin’e yönelmeyi bekliyor.

TÜRKİYE’NİN TOP ATIŞLARI DA DUYULUYOR

Suriye’nin Azez kentinde hareketlilik yaşanırken, zaman zaman taciz ateşlerine karşılık Türkiye sınırında konuşlu birliklerden Afrin’e yönelik top atışları da yapılıyor. TSK birliklerinin yaptığı top atışlarının sesleri Azez’den de duyuluyor.



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