ÖSO: Rusya'nın Suriye'deki hava saldırılarının sadece yüzde 5'i IŞİD'e yönelik

Rusya'nın Suriye'deki hava operasyonlarını değerlendiren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Ahmed Khalid Barri, saldırıların çok küçük bir kısmının IŞİD'i hedef aldığını savunarak, 1300 ÖSO üyesi, ılımlı muhalif ve sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi. Rusya'nın IŞİD yerine "ılımlı muhalif"leri vurduğunu iddia eden Barri, muhalifler arasında tek yardımı PYD'nin aldığını aktardı.

DHA'nın haberine göre, Suriye Geçici Hükümeti’nin Gaziantep’teki merkez binasında beraberinde Sağlık Bakanı Muhammed Vejih Cuma ve Adalet Bakanı Abdulrezzak El Hüseyin ile birlikte basın toplantısı düzenleyen ÖSO Genelkurmay Başkanı Barri, Rusya’nın 76 gündür Suriye’de rejime destek verdiğini ve özgürlük isteyen muhalifler ile sivilleri hedef aldığını iddia etti.

"Rusya'nın tek amacı rejimin ayakta kalmasını sağlamak"

Rusya’nın terörle mücadele ve muhalefete yardım amacıyla Suriye’de bulunduğunu açıkladığını ancak bu durumun gerçeği yansıtmadığını savunan Barri, şunları söyledi:

"Rusya’nın bugün Suriye’de tek amacı var o da Esad’a ve rejimine destek vermek. Savaş uçakları, savaş gemileri ile diktatör rejim lehine muhalifleri bastırıyor. Tek amaç rejimin ayakta kalmasını sağlamak. IŞİD ile mücadele edeceğini söyleyen Rusya, 76 günlük süreçte hava saldırılarının yüzde 5’lik kısmını IŞİD’e karşı gerçekleştirirken, yüzde 95’lik kısmında ise Özgür Suriye Ordusu, ılımlı diğer muhalif gruplar ile sivilleri hedef aldı. Hama, İdlib, Dara, Şam gibi birçok noktadaki Özgür Suriye Ordusu birlikleri ve karargahları hava harekatında hedef alındı."

"Sağlık merkezleri hedef alındı"

Barri, uluslararası kamuoyuna muhaliflere yardım edeceğini aktaran Rusya’nın, sadece PYD’ye silah yardımı yaptığını da öne sürerek, "Afrin’e inen iki Rus helikopteri buraya silah ve teçhizat desteği sağladı. Üstelik bu yeni değil, daha önce de iki kez PYD’ye Afrin’de silah desteği sağlandı" dedi.

Suriye Geçici Hükümeti Sağlık Bakanı Muhammed Vejih Cuma ise Rusya’nın hava saldırılarında sadece son üç gün içerisinde 23 sağlık merkezinin hedef alındığını ileri sürdü. Cuma, saldırılarda 78 sağlık personelinin öldüğünü belirtirken, kullanılan silahların imha amaçlı olduğunu ve yaralanan yedi kişiden beşinin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamasının bunun en bariz örneği olarak gösterilebileceğini söyledi.