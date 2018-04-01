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Spor

Osmanlıspor: 0 - Atiker Konyaspor: 0

ANKARA / DHA STAT: Osmanlı HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk

01 Nisan 2018 19:00

ANKARA / DHA

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam, Lumanza (Dk. 67 Musa Çağıran), Serdar Gürler, Regattin, Umar (Dk. 80 Mehmet Güven), Mehmet Batdal (Dk. 70 Cikalleshi)
ATİKER KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Ferhat Öztorun, Moke (Dk. 90 Volkan Fındıklı), Jonsson, Volkan Şen (Dk. 67 Ömer Ali Şahiner), Milosevic, Fofana, Jahovic (Dk. 88 Eto\'o)
SARI KART: Dk. 58 Lumanza (Osmanlıspor)

Spor Toto Süper Lig\'in 27. hafta mücadelesinde Osmanlıspor, sahasında Atiker Konyaspor\'la 0-0 berabere bitti.

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