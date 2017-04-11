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Kültür-Sanat

Osmanlı Subayı filmi 19 Mayıs'ta vizyonda

1915 yılında Van'da geçen filmde Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem de yer alıyor

11 Nisan 2017 12:16

Türkiye-ABD ortak yapımı Osmanlı Subayı (The Ottoman Lieutenan) filmi Türkiye'de 19 Mayıs'ta vizyona girecek. Film, ABD'de 10 Mart'ta gösterime girmişti.

Başrollerinde Michiel Huisman, Hera Hilmar, Josh Hartnett, Sir Ben Kingsley'in olduğu filmin kadrosuna Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem dahil oldu.

Yönetmenliğini Joseph Ruben, senaryosunu ise Jeff Stockwell’in üstlendiği filmin çekimleri Çek Cumhuriyeti, Kapadokya ve İstanbul’da gerçekleştirildi.

Osmanlı Subayı filmi 19 Mayıs'ta vizyona girmeye hazırlanıyorOsmanlı Subayı, ülkesinde yaşanan adaletsizlikler sebebiyle hayal kırıklığına uğrayan, Amerikalı doktor Jude (Josh Hartnett) ile tanıştıktan sonra onun Osmanlı İmparatorluğu’ndaki görevi için Amerika’yı terk eden idealist bir genç kadın olan Lillie’nin (Hera Hilmar) hikâyesini anlatıyor. Lillie, tüm dünyanın savaşa sürüklendiği bir ortamda Osmanlı subayı olan İsmail’e (Michiel Huisman) aşık olur. Savaş koşullarının kötüleşmesiyle birlikte artık Lillie, kendisi için mi, yoksa başkaları için mi yaşayacağına karar vermek zorundadır.

1915 yılında Van’da geçen Osmanlı Subayı filminin yapımcılarından Stephen Brown, "Bugüne dek kimsenin ele almadığı Birinci Dünya Savaşı sırasındaki Doğu Anadolu’yu konu alarak, yaşananları hem Türklerin hem de Ermenilerin ortak acılarına saygılı ve tarafsız bir biçimde izleyiciye sunmak istedik" diye anlatıyor.

 

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