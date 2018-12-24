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Osmaniye'de 7 ayrı akü hırsızlığına 5 gözaltı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de son günlerde meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yapan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı

24 Aralık 2018 18:17

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE\'de son günlerde meydana gelen 7 ayrı akü hırsızlığı olayıyla ilgili çalışma yapan polis, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bir kamyon kasasındaki hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Yunus Emre, Ulaşlı, Karaçay ve Fatih mahallelerinde, son 1 ay içerisinde farklı gün ve saatlerde meydana gelen 7 ayrı araçtan 13 adet akünün çalınması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, açık kimlikleri tespit edilen ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ö.H., F.I., H.O., O.S. ve H.B.\'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI
Bir hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikleti ile bir kamyonun yanına gelen şüpheli, kasadaki aküyü kısa sürede yerinden çıkarıp, koyduğu çuval içerisinde aracına yükledikten sonra bölgeden uzaklaşması görüntülere yansıdı.

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