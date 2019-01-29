Osmangazi Köprüsü satılıyor

Osmangazi Köprüsü ile İstanbul-İzmir Otoyolu'nu inşa eden konsorsiyum, olası satış için uluslararası bankalara danışmanlık başvurusunda bulundu.

Ortak girişimin yüzde 27'lik hissesini elinde bulunduran Nurol Holding'in Mali İşler Müdürü (CFO) Kerim Kemahlı, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, bankalardan birkaç ay içinde dönüş beklediklerini söyledi.

Kemahlı, bittiğinde toplam 7 milyar dolarlık maliyete ulaşacak projede kısmi ya da tüm hisselerin satışını içeren seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

Osmangazi Köprüsü'nde Makyol ve Özaltın İnşaat ile Nurol Holding'in yüzde 27'şer ortaklığı bulunuyor.

Satışın, projenin yüzde 18'ine sahip olan İtalyan Astaldi şirketinin yaşadığı nakit sıkıntı nedeniyle düşünüldüğü belirtiliyor.