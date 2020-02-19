840 gün tutuklu kaldıktan sonra hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala, yeniden tutuklandı!

T24 Haber Merkezi

İş insanı Osman Kavala, 2 yıl 4 ay tutuklu kaldıktan sonra dün Gezi Davası'nda hakkında beraat ve tahliye kararı verilmesinin ardından, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin diğer soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Hanrey Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle tutuklama kararı verdi. Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, "Savcılığın sevk evrakında bir kelime ilave bir iddia bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir" dedi.

Osman Kavala, Gezi Davası kapsamında tutuklu bulunurken hakkında yürütülen 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili ikinci soruşturmada da tutuklu sanık sıfatıyla ifade vermiş, ancak 11 Ekim 2019'da bu dosyada re'sen tahliye kararına hükmedilmişti. İkinci tutuklama, 11 Ekim 2019'da tahliye kararı verilen bu soruşturma kapsamında bu kez "suçun önemi" ve "kaçma şüphesi" gerekçesi öne sürülerek yapıldı.

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"15 Temmuz darbe girişimine destek olmakla ilgili tüm iddialar asılsızdır"

Kavala, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 2 yıl 4 aydır hukuksuz bir şekilde tutuklanmış bulunuyorum. Dün 30. Ağır Ceza Mahkemesi beraat kararının tescil etmiş olduğu gibi ve daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının açıkça belirttiği gibi maruz kaldığım sıra dışı vakimlikte bir hak ihlalini dünkü gözaltı kararı ve bu akşam gördüğünüz savcının sevk yazısı bu hak ihlalinin devam ettirilmekte olduğunu göstermektedir. Daha önceki ifademde belirtmiş olduğum gibi 15 Temmuz darbe girişimine destek olmakla ilgili tüm iddialar asılsızdır."

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"Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir"

Kavala'nın avukatı İlkan Koyuncu, savunmasında "309. maddenin ihlalinden 2 sene müvekkilim cezaevinde kaldı. Savcı tarafından re'sen tahliye edildi. Bugünkü sevk evrakında bir kelime ilave bir iddia bulunmamaktadır. Bugün öğle saatlerinde AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cübbe giymiş, müvekkilim hakkında tutuklama kararı vermiştir" dedi.

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Hanrey Barkey ile Kavala'nın görüşmediğini ispat eden HTS raporu mahkemeye sunuldu

Avukat Deniz Tolga Aytöre ise savunmasında, "Öncelikle bu dosyanın muadili olan gezi dosyası olarak kamuoyunda bilinen 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından beraat kararı verilen dosyadan bu dosyada da iddia edildiği üzere hakkında yakalama kararı bulunan Hanrey Barkey ile müvekkilimin hiçbir şekilde telefonla görüşmediğini ispat eder HTS analiz raporunu dosyanıza sunuyorum. Bu dosya kapsamında CMK'da soruşturma aşamasında tutuklama aşamasında geçirilecek süre olarak 2 yıllık süre de dolmuştur" ifadelerini kullandı.

840 gün tutuklu kalmasının ardından hakkında dün beraat ve tahliye kararı verilen Osman Kavala, daha önce tahliye kararı verilen dosyada sorgusu bile yapılmadan yeniden tutuklandı.

Karar sonrası Kavala, adliyeden çıkarılarak cezaevine götürülmek üzere yola çıkarıldı.

"Cezaevinden çıkacağım anlamına gelmiyor"

Kavala, aylar önce T24'ten Şirin Payzın'a yaptığı açıklamada, "Herhalde benim için de tahliye kararı verilecek; ancak bu, cezaevinden çıkacağım anlamına gelmiyor. 15 Temmuz'a destek suçlamasıyla tutuklama kararım iki dosya arasında paylaştırılmış" demişti.

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