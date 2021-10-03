Osman Kavala: Yağmurun sesini dinleyeceğim ve hayatın nasıl bir mucize olduğunu bize işaret eden gökkuşağını görmeyi bekleyeceğim

1433 gündür tutuklu olan iş insanı Osman Kavala, Karar gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'a gönderdiği mektupta, "Yağmurun sesini dinleyeceğim ve hayatın nasıl bir mucize olduğunu bize işaret eden gökkuşağını görmeyi bekleyeceğim" ifadesini kullandı.

Yazısında Kavala'nın mektubunun bir bölümüne yer veren Ocaktan şunları kaydetti:

Geçtiğimiz hafta Pazar günü müzikle ilgili değil, 1433 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala’nın eşi değerli bilim insanı Ayşe Buğra ile yapılan bir söyleşideki sözlerinden çıkarak bir yazı yazmıştım. Bunun üzerine Kavala’dan güzel bir mektup aldım. O mektuptaki şu cümleler, gökyüzüne bakmanın ne bulunmaz bir imkân olduğunu bana yeniden hatırlattı:

“Müziğin ve şiirin ruhumuzda yarattığı etki ile vicdanımızın sesi arasında canlı bir etkileşim olduğunu anlatıyorsunuz. Bu bağlantıyı kuran insanları tanımak ve onlarla aynı toplumda yaşadığımı bilmek bana büyük bir ferahlık veriyor. Çok sevdiğim Jethro Tull’ın “A Christmas Song’ parçasının sözleriyle yolladığınız selamınız için de teşekkür ederim. Bu düşüncelerle yağmurun sesini dinleyeceğim ve hayatın nasıl bir mucize olduğunu bize işaret eden gökkuşağını görmeyi bekleyeceğim.”

Evet Kavala’nın mektubunun bir bölümü böyle… Maalesef Osman Kavala gibi gökkuşağını görmekten, yağmurun sesini dinlemekten mahrum bırakılan o kadar çok insan var ki bu ülkede, doğrusu hayıflanmamak mümkün değil. Oysa kimse bir lütuf ya da ayrıcalık istemiyor, sadece hukuk işlesin yeter… Bazı vicdanların başkalarının acılarını hissedemez hale geldiği bir ortamda galiba gökyüzünü görmek biraz zaman alacak. Ama otokratlara rağmen, gökyüzü ve özgürlükler hep var olmaya devam edecek…