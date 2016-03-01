Oscar ödüllerinde 'bir Sevan Bıçakçı şaheseri'

Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini kazanmış nadir kadın oyunculardan birisi olan Whoopi Goldberg, Oscar ödül gecesine İstanbullu Ermeni sanatçı Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan bir bilezikle katıldı.

ABD'li komedyen ve oyuncu Whoopi Goldberg'in bilekliği ise gecenin en çok konuşulan mücevheriydi. Whoopi elindeki devasa bilekliğin İstanbul'dan bir tasarımcıya ait olduğunu söyledi.

Beyaz Ekran'ın haberine göre, Sevan Bıçakçı, ahtapot bileğinin fotoğrafını daha önce Instagram hesabından paylaşmıştı.

Whoopi Goldberg Oscar ödül gecesine sunu olarak kartılsa da tasarım kıyafeti ve takıları ile dikkat çekti. Taktığı takıların hepsinin İstanbul'dan geldiğini ifade eden sanatçı taılarını gururla gösterdi.