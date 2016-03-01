T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Oscar ödüllerinde 'bir Sevan Bıçakçı şaheseri'

Whoopi Goldberg, Oscar ödüllerine İstanbullu Ermeni sanatçının takısıyla katıldı

01 Mart 2016 01:15

Emmy, Grammy, Oscar ve Tony ödüllerinin hepsini kazanmış nadir kadın oyunculardan birisi olan Whoopi Goldberg, Oscar ödül gecesine İstanbullu Ermeni sanatçı Sevan Bıçakçı'nın tasarımı olan bir bilezikle katıldı. 

ABD'li komedyen ve oyuncu Whoopi Goldberg'in bilekliği ise gecenin en çok konuşulan mücevheriydi. Whoopi elindeki devasa bilekliğin İstanbul'dan bir tasarımcıya ait olduğunu söyledi.

Beyaz Ekran'ın haberine göre, Sevan Bıçakçı, ahtapot bileğinin fotoğrafını daha önce Instagram hesabından paylaşmıştı.

 Secan Bıçakçı'nın resmi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf

Whoopi Goldberg Oscar ödül gecesine sunu olarak kartılsa da tasarım kıyafeti ve takıları ile dikkat çekti. Taktığı takıların hepsinin İstanbul'dan geldiğini ifade eden sanatçı taılarını gururla gösterdi.

ETİKETLER

sevan bıçakçıahtapottakı tasarımWhoopi Goldbergoscarhabersinemakültür sanat

İlgili Haberler

Oscar Ödülleri'ne Mad Max damgasını vurdu

Kısaca Oscar adıyla bilinen Akademi Ödülleri 88'inci kez dağıtıldı. 6 dalda birden ödüle layık görülen 'Mad Max: Fury Road' geceye damgasını vurdu. Leonardo DiCaprio da ilk Oscar'ını kazandı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24