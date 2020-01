Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

İlk kez 1929'da verilmeye başlanan ve bu yıl 87'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri, 22 Şubat'ta Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birdman en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orijinal senaryo dallarında 4 dalda Oscar kazanarak geceye damga vurdu.

İşte kazananlar;

EN İYİ FİLM

Birdman (Alejandro González Iñárritu)



EN İYİ YÖNETMEN

Alejandro González Iñárritu (Birdman)



EN İYİ ERKEK OYUNCU

Eddie Redmayne (The Theory of Everything)



EN İYİ KADIN OYUNCU

Julianne Moore (Still Alice)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

J.K. Simmons (Whiplash)

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

Patricia Arquette (Boyhood)



EN İYİ UYARLAMA SENARYO

Graham Moore, "The Imitation Game"



EN İYİ ÖZGÜN SENARYO

Birdman



YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM

Ida (POLONYA)



EN İYİ BELGESEL

CitizenFour



EN İYİ ANİMASYON

Big Hero



EN İYİ KURGU

Whiplash (Tom Cross)



EN İYİ ORJİNAL ŞARKI

Glory (Selma)

EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ

The Grand Budapest Hotel (Alexandre Desplat)

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ

Birdman (Emmanuel Lubezki)



EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

The Grand Budapest Hotel (Milena Canonero)



EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ

The Grand Budapest Hotel (Frances Hannon ve Mark Coulier)



EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

"The Grand Budapest Hotel"



EN İYİ SES KURGUSU

American Sniper



EN İYİ SES MİKSAJI

Whiplash



EN İYİ GÖRSEL EFEKT

Interstellar

EN İYİ KISA FİLM

The Phone Call (Mat Kirkby, James Lucas)



EN İYİ KISA ANİMASYON

Feast

EN İYİ KISA BELGESEL

Crisis Hotline: Veterans Press 1 (Ellen Goosenberg Kent ve Dana Perry)