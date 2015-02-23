Oscar ödülleri sahiplerini buldu; işte kazananlar...

İlk kez 1929'da verilmeye başlanan ve bu yıl 87'incisi düzenlenen Oscar Ödülleri, 22 Şubat'ta Hollywood'daki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Birdman en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ve en iyi orijinal senaryo dallarında 4 dalda Oscar kazanarak geceye damga vurdu.
İşte kazananlar;
EN İYİ FİLM
Birdman (Alejandro González Iñárritu)
EN İYİ YÖNETMEN
Alejandro González Iñárritu (Birdman)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Eddie Redmayne (The Theory of Everything)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Julianne Moore (Still Alice)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
J.K. Simmons (Whiplash)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Patricia Arquette (Boyhood)
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Graham Moore, "The Imitation Game"
EN İYİ ÖZGÜN SENARYO
Birdman
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Ida (POLONYA)
EN İYİ BELGESEL
CitizenFour
EN İYİ ANİMASYON
Big Hero
EN İYİ KURGU
Whiplash (Tom Cross)
EN İYİ ORJİNAL ŞARKI
Glory (Selma)
EN İYİ ORİJİNAL FİLM MÜZİĞİ
The Grand Budapest Hotel (Alexandre Desplat)
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ
Birdman (Emmanuel Lubezki)
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
The Grand Budapest Hotel (Milena Canonero)
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ
The Grand Budapest Hotel (Frances Hannon ve Mark Coulier)
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
"The Grand Budapest Hotel"
EN İYİ SES KURGUSU
American Sniper
EN İYİ SES MİKSAJI
Whiplash
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
Interstellar
EN İYİ KISA FİLM
The Phone Call (Mat Kirkby, James Lucas)
EN İYİ KISA ANİMASYON
Feast
EN İYİ KISA BELGESEL
Crisis Hotline: Veterans Press 1 (Ellen Goosenberg Kent ve Dana Perry)