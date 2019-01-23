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Kültür-Sanat

Oscar'da her yol 'Roma'ya çıktı

91. Oscar Ödülleri adayları açıklandı

23 Ocak 2019 09:21

91. Oscar Ödülleri adayları açıklandı. Yönetmen Alfonso Cuarón'un 'Roma'sı 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen', En İyi Kadın Oyuncu', 'En İyi Özgün Senaryo' dahil 10 dalda aday oldu.

27 Şubat'ta yapılacak törenle sahiplerine verilecek olan ödüllerde bir de ilk yaşandı. Black Panther (Kara Panter) Oscar tarihinde en iyi film dalında aday gösterilen ilk süper kahraman filmi oldu.

Yılın en çok konuşulan filmlerinden biri olan Roma Oscar'da da en iyi film, en iyi kadın oyuncu ve en iyi yardımcı kadın oyuncu, en iyi orijinal senaryo, en iyi sinematografi, en iyi ses kurgu ve yapım tasarımı dallarında yani tam 10 dalda Oscar adayı oldu. Filmin baş kadın karakterini oynayan Yalitza Aparicio da en iyi kadın oyuncu adayları arasında. Asıl mesleği öğretmenlik olan Aparicio, ilk sinema filmiyle bu sanatın en önemli ödüllerinden birine aday oldu.

Bu arada onlarca yıldır çok konuşulan filmlere imza atan yönetmen Spike Lee, kariyerinde bir ilki yaşadı. 61 yaşındaki Lee, ilk kez en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında adaylık aldı.

En iyi film

 

Roma

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

A Star Is Born

Vice

 

En iyi yönetmen

 

 Spike Lee (BlacKkKlansman)

Spike Lee (BlacKkKlansman)

Pawel Pawlikowski (Cold War)

Alfonso Cuarón (Roma)

Yorgos Lenthimos (The Favourite)

Adam McKay (Vice)

 

En iyi erkek oyuncu

 Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Christian Bale (Vice)

Bradley Cooper (A Star Is Born)

Willem Defoe (At Eternity's Gate)

Viggo Mortensen (Green Book)

 

En iyi kadın oyuncu

Olivia Colman (The Favourite)

Olivia Colman (The Favourite)

Yalitza Aparicio (Roma)

Glenn Close (The Wife)

Lady Gaga (A Star Is Born)

Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me?)

 

En iyi yardımcı erkek oyuncu

 Sam Elliott (A Star is Born)

Sam Elliott (A Star is Born)

Mahershala Ali (Green Book)

Adam Driver (BlacKkKlansman)

Sam Rockwell (Vice)

Richard E. Grant (Can You Ever Forgive Me?)

 

En iyi yardımcı kadın oyuncu

 Amy Adams (Vice)

Amy Adams (Vice)

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Emma Stone (The Favourite)

Rachel Weisz (The Favourite)

Marina de Tavira (Roma)

 

En iyi özgün senaryo

Green Book

Green Book

First Reformed

The Favourite

Roma

Vice

 

En iyi uyarlama senaryo

 If Beale Street Could Talk

If Beale Street Could Talk

BlacKkKlansman

Can You Ever Forgive Me?

Ballads of Buster Scruggs

A Star Is Born

 

En iyi müzik

 Alexandre Desplat (Isle of Dogs)

Alexandre Desplat (Isle of Dogs)

Terence Blanchard (BlacKkKlansman)

Nicholas Britell (If Beale Street Could Talk)

Ludwig Gransson (Black Panther)

Marc Shaiman (Mary Poppins Returns)

 

Yabancı dilde en iyi film

 Cold War (Polonya)

Cold War (Polonya)

Never Look Away (Almanya)

Shoplifters (Japonya)

Capernaum (Lübnan)

Roma (Meksika)

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