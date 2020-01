Oscar 2017 dahil tarihin en büyük 9 ödül töreni fiyaskosu

Pazar günü düzenlenen Oscar Ödül Töreni'nde en iyi film ödülünün yanlışlıkla La La Land'e verilmesi eğlence sektörü tarihine geçti.

La La Land takımı ödül konuşmasını ortasındayken, ödülün asıl sahibinin siyah bir gencin çocukluğundan yetişkinliğine kadar hayatını üç bölümde işleyen Moonlight olduğu açıklandı.

Ancak Pazar günkü kafa karışıklığı canlı ödül törenlerinde yaşanan ilk gaf değil.

İşte büyük ödül törenlerinin tarihinde yaşanan diğer sekiz büyük fiyasko.

Yanlış zarf

2016 Mobo ödülleri'nde en iyi şarkı ödülü R&B grubu WSTRN'e verildi.

Ancak sunuculardan birinin zarfların karıştığını söylemesiyle gerçek kazananın MC Abra Cadabra olduğu anlaşıldı.

WSTRN ise anlaşılması bir saat süren hata nedeniyle bu süre boyunca ödülün kendilerine ait olduğunu zannetti.

Yanlış kraliçe

Dünyanın en kısa hükmü güzellik kraliçesi Miss Kolombiya, Ariadna Gutierrez'inki olabilir.

2015 Miss Universe yarışması sunucusu Steve Harvey, kazananın ismini yanlış anons etti.

İlk önce Miss Universe olarak taç giyen Gutierrez, daha sonra gerçek kazananın Miss Filipinler Pia Alonzo Wurtzbach olduğu açıklanınca tacından vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Taylor Swift ve Kanye West Taylor Swift ve Kanye West

ABD'li şarkıcı Taylor Swift, 2009 MTV Video Müzik Ödülleri'nde You Belong With Me şarkısının videosu için en iyi kadın video ödülünü kazandı.

Ancak, konuklardan Kanye West, bu kararı kabul etmedi.

Swift daha teşekkür konuşmasını yapmaya başlayamadan, West mikrofonu genç şarkıcının elinden alarak Beyonce'nin ödülün gerçek kazananı olması gerektiğini söyledi.

Swift ise ağzı açık kalakalmıştı.

Ödül konuşması yarıda kaldı

2010'da Avusturalya'nın Yeni Top Modeli yarışmasında bir karışıklık yaşandı.

Ünlü medya işadamı Rupert Murdoch'un gelininin sunduğu yarışmada Kelsey Martinovic adlı modelin yanlışlıkla yarışmanın kazananı olduğu açıklandı.

Martinovic daha konuşmasının yarısındayken, oylamada birbirine oldukça yaklaşan modellerin arasından, ödülü aslında 18 yaşındaki yarışmacı Amanda Ware'in kazandığı düzeltmesi yapıldı.

Sunucunun kafası karıştı

X Factor yetenek yarışmasının sunucusu Olly Murs belki yanlış kazananı açıklamadı ama o da kaybedeni yanlış zamanda açıkladı.

Murs, 2015'te X Factor yarışmacısı Monica Michael'ın jüriden 3 olumsuz oy aldığını düşünerek Michael'ın yarışmadan ayrılacağını açıkladı.

Ancak Michael yalnızca 2 olumsuz oy almış ve son karar seyirciye kalmıştı.

Halk oylaması sonucunda yine de kaybeden Michael oldu, ancak herkes bunun önceden ayarlandığını düşündü.

'Milenyumun Sanatçısı' Michael Jackson

2002 MTV Video Müzik Ödülleri doğum günüyle aynı güne gelen Pop Kralı Michael Jackson'ı, Britney Spears doğum günü pastasını kesmek için sahneye çağırdı.

Ancak sanatçıya duyduğu hayranlığını belirtmek isterken Jackson'ın "milenyumun sanatçısı" olduğunu söyleyince Jackson ödül kazandığını sandı.

"İndiana'da yaşayan küçük bir çocukken biri bana bir müzisyen olarak 'milenyumun sanatçısı' seçileceğimi söyleseydi inanmazdım" dedi, Tanrı'ya, annesine, Diana Ross'a ve sihirbaz David Blaine'e teşekkür etti.

Şarkı değil, albüm ödülü Perry'nindi

Cannes'daki 2009 NRJ Müzik Ödülleri'nde Katy Perry yanlışlıkla 'en iyi uluslararası şarkı' ödülünü kabul etti.

Ama ödül aslında Rihanna'ya verilecekti.

Perry albümü One of the Boys ile 'en iyi uluslararası albüm' ödülünü kazanınca yanlış anlaşılmanın yarattığı utanç biraz olsun hafifledi.

DJ Brandon Block'u arkadaşları kandırdı

2000 yılındaki Brit Ödülleri'nde DJ Brandon Block bir şey kazandığını zannederek sahneye çıktı.

Ama aslında gitarist Ronnie Wood ve American Beauty filminin oyuncusu Thora Birch, en iyi film müziği ödülünü Notting Hill filmine vermek üzereydi.

Block daha sonra oldukça sarhoş olduğunu ve arkadaşlarının kendisini ödül kazandığına inandırdığını söyledi.

Güvenlik Block'u sahneden uzaklaştırdı, Wood ise içkisini kafası karışan sarhoş DJ'in üstüne döktü.