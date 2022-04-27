Oryantal Didem Kınalı, kiracısıyla davalık oldu

Oryantal Didem Kınalı, avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kiracısına karşı kiranın belirlenmesi davası açtı.

Oryantal Didem Kınalı, Beyoğlu, Cihangir'de 21 Aralık 2021'de içinde kiracı bulunan dubleks daire satın aldı. Söz konusu dairenin kendi içinde iki bağımsız ve farklı bölümden oluşması nedeniyle, kiracı Fatma Eser E.'nin 5 numaralı bağımsız bölüm kiralamasına rağmen, diğer bağımsız bölüm 6 numaralı daireyi de kira sözleşmesine aykırı surette kullanım alanına dahil ettiğini gördü.

Sözcü'nün haberine göre, bunun üzerine Didem Kınalı kiracı Fatma Eser E.'ye 6 numaralı bağımsız bölümü boşaltmasını istedi. Ancak kiracı söz konusu daireyi boşaltmayacağını belirterek kira bedeli olarak da 2 bin TL ödemeye devam etti.

Bunun üzerine Didem Kınalı avukatı Ebru Sarıtaş aracılığıyla İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesinde kira bedelinin yeniden belirlenmesi davası açtı.

"Günlük olarak kiralıyor"

Dava dilekçesinde “Kiracı, kira sözleşmesine aykırı surette birbirinden bağımsız olan iki ayrı daireyi birleştirmiş ve tek kullanım alanı oluşturarak mülkiyet hakkımıza da müdahalede bulunmuştur” dedi.

Kiracısının internet uygulamalarından işgal ettiği bağımsız bölümü üçüncü kişilere günlük olarak kiralayarak kazanç elde ettiğinin ileri sürüldüğü dilekçede, “Rayiç kira bedellerinin 10-15 bin olduğu Cihangir'de 2 bin TL kiranın söz konusu olamayacağı” ifade edilerek, kira bedelinin 10 bin TL olarak belirlenmesi istendi.

"Evden çıkmak için benden para istedi"

Oryantal Didem ise “Cihangir'de aldığım taşınmazda iki bağımsız bölümdü. Evi aldığım kişi kiracının kontratı mayısta bittiğini söyledi. Bende üst katta otururum dedim. Ama kiracı orayı işgal etmiş. Evden çıkmak için benden para istedi. Ben de kira ödüyorum bir de aldığım evin banka kredisini ödüyorum. Mağdurum” dedi.