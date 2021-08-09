Bakan Pakdemirli: Aydın ve Çanakkale'deki yangın kontrol altına alındı; Muğla'da Köyceğiz ve Milas yangınları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 13 gündür 53 ilde çıkan 270 yangının, 267'sinin kontrol altına alındığını bildirdi. Muğla Köyceğiz ve Milas yangınları devam ederken, Aydın Bozdoğan ve Çanakkale Ezine yangını kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yayla Çavdır Mahallesi’nde çıkan orman yangını, 2 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Saat 16.30 civarında çıkan yangına 3 uçak, bir helikopter ile havadan, Kaş Orman İşletme Müdürlüğü’ne ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 7 arazöz, yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar tarafından karadan müdahale edildi. Vatandaşlar onlarca su tankeri ile yangının önünü kesti. Yangın alanında şu saatlerde bir helikopter ve kara ekipleri ile soğutma çalışması devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 1 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.

Çavuşoğlu: Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat Ulualan Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi’nde yaptığı açıklamada, Antalya'daki yangınlara ilişkin, "Yangından etkilenen mahalle sayısı 59, bina sayısı 3 bin 231, bağımsız bölüm ise 6 bin 359 olarak tespit edilmiştir." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ağır hasarlı binalar yıkılacak, yeni konutlar inşa edilecek. Az hasarlı binaların tamiri için destek verilecek." diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ''AFAD, 400 yaşam konteynerini bölgemize getirdi. 207'si kuruldu, bugün 31'i daha değişik mahallelere kurulacak." dedi.

Antalya'da zarar gören 45 iş yerinin önemli bir kısmına bugün ödeme yapılacağını duyuran Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Antalya'daki yangınlarda 1238 hanede eşya zararı var. Toplam 34 milyon 596 bin liralık zarar tespiti yapıldı.

Antalya'da 45 iş yeri bu yangında zarar gördü. Önemli bir kısmına Valilik tarafından bugün ödeme yapılacak. 93 araç hasar gördü, bunun 16'sı traktör, 4'ü teslim edildi, diğerleri de teslim edilecek.

Hayvancılıkla uğraşılan 43 mahallede 11 milyon lira zarar tespit edildi. Ayni ya da nakdi olarak birebir bu zararları karşılayacağız."

Muğla

Muğla'da Köyceğiz ve Milas yangınları devam ediyor.

2 orman işçisi yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangınıyla mücadele sırasında yaralanan 2 orman işçisi, hastanede tedavi altına alındı.

Şenyayla Mahallesi Kurtalan mevkisinde çıkan orman yangınlarını sürdürmeye çalışan orman işçileri Selim Korkmaz ve Hakan Tutuş'un üzerine yanan ağaçlardan biri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Yaralı orman işçilerine ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

İşçilerden biri sarp ve kayalık bölgeden sedyeyle taşındığı askeri helikopterle, diğer işçi ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın

Muğla'nın Yatağan ilçesinden başlayarak Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan orman yangını kontrol atlına alındı.