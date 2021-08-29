Orman Genel Müdürlüğü: Bu orman 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu; küllerinden yeniden doğdu

Orman Genel Müdürlüğü, 2008 yılında 16 bin hektar alanın küle döndüğü Manavgat Taşağıl yangını sonrasında yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü, yanan ormanların kısa sürede ve en ideal yöntemle yeşillendirilmeye devam edileceğini belirtti.

Orman Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yangın sonrası yeşillenen ormanın fotoğrafını paylaştı. Orman Genel Müdürlüğü'nün paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Bu orman, 2008 yılında çıkan yangınlarda kül olmuştu. Hepsi küllerinden yeniden doğdu. Yanan ormanlarımızı en kısa sürede, en ideal yöntemlerle yeşillendirmeye devam edeceğiz."