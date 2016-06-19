Orlando kurbanları anıldı



Avrupa genelinde on binlerce kişi, sokaklara çıkarak Orlando'da geçen hafta sonu eşcinsellerin gittiği bir gece kulübündeki katliamda ölen 49 kişiyi andı.

Viyana'da düzenlenen “Gökkuşağı Yürüyüşü“ne yaklaşık 130 bin kişi katıldı. Viyana'daki yürüyüş, Avrupa genelindeki en geniş katılımlı yürüyüş oldu. Ayrıca geçit öncesi ölenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Viyana'daki yürüyüşü “Nefret Suçu Kurbanları – Yürüyemeyenler için Yürümek“ adlı bir grup organize etti.

Orlando katliamı

Geçen hafta sonu Omar Mateena adında silahlı bir saldırgan Orlando'daki Pulse adlı gece kulübünde saldırı düzenlemiş ve 49 kişinin ölümüne yol açmıştı.

Mateen, polisin gece kulübüne düzenlediği baskın sırasında vurularak öldürüldü. Yetkililer, Mateen'in terör örgütü IŞİD ile bağlantısı olduğunu iddia ettiğini bildirdi.

Görgü tanıkları, Mateen'in sık sık Pulse adlı gece kulübüne gittiğini ve cep telefonundan eşcinsel partnerlik uygulamalarını kullandığını söyledi.

Viyana Eşcinsel Girişimi eşbaşkanı Lui Fidelsberger, "Yanıt daha fazla görünürlük ve onur olmalı” dedi. Fidelsberger, “Büyük üzüntüye rağmen, bu yılki Gökkuşağı Yürüyüşü yine gürültülü olarak kutlanacak” ifadelerin kullandı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise kurbanlarla dayanışma amacıyla Brandenburg Kapısı gökkuşağı renklerine büründü.

Benzer geçit törenleri Avrupa'nın pek çok kentinde düzenlendi. Gelecek hafta sonu ise ABD'de düzenlenmesi planlanıyor.