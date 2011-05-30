

T24- Eskişehir'de emekli Albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirildiği öne sürülen ve Balyoz darbe planı iddialarının bir bölümünü içerdiği belirtilen belgelerle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı. Hasdal Cezaevi'ne gönderilen Balanlı tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf komutan oldu. Org. Balanlı'nın Ağustos ayında Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılıyordu.







3 saat ifade verdi







Org. Balanlı, Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’ne saat 10.00’da geldi. Hakim ve savcıların kullandığı protokol kapısından adliyeye giren Balanlı’ya iki koruma aracı eşlik etti. Balanlı soruşturma savcısı Hüseyin Ayar’a ifade yaklaşık 3 saat ifade verdi.







Araçlar çıkış hazırlığı yaptı ama...







Saat 13.45’te önce Balanlı’yı getiren araçlar adliyenin çıkış kapısına geldi. Balanlı’da kameraların görüntü almaması için yemekhane kapısını indi. Bu sırada Balanlı ve yanında bulunan avukatlar tekrar yukarı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fikret Seçen’in bulunduğu katta çıkan Balanlı burada bir odada beklemeye başladı.







Savcı tutuklama istedi







Balanlı, savcı Ayar tarafından ‘tutuklama istemiyle’ mahkemeye sevk edildi. İstanbul nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi’de hakim karşısına çıkan Balanlı’nın tutuklanması karar verildi.





Haberal tazminat kazanmıştı

Tutuklama kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Nöbetçi Hakimi Resul Çakır, Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Mehmet Haberal’ın dava açıp tazminat kazandığı hakimlerden birisi. Haberal, aralarında Çakır’ın da bulunduğu 9 hakimden “Rahatsızlığı nedeniyle ölüm riski taşıdığı, delilleri karartma ve kaçma şüphesi olmadığı halde” tahliye taleplerini reddettikleri gerekçesiyle, 20’şer bin TL tazminat talep etmişti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi de Haberal’ın “tutukluluk halinin devamına” ilişkin verilen kararların CMK’ya aykırı olduğunu kaydetmiş ve hakimlerin her birinin Haberal’a 1500 TL manevi tazminat ödemesine karar vermişti. Bunun üzerine, hakimler karara itiraz etmiş, dosyayı görüşen Yargıtay Hukuk Genel Kurulu da 9 hakimin tazminat ödemesine ilişkin kararı onamıştı.

Tutuklamaya neden olan belge

Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmasına neden olan belgeler Eskişehir'de tutuklanan emekli albay Hakan Büyük'ün evinde ele geçirilmişti. Savcılığa göre, İstihbaratçı Albay M. Nuri Kureş tarafından hazırlanan ve Balanlı’nın komutan sıfatı ile parafı bulunan bir belge de yer alıyor. Bir başka belgede ise söz konusu çiftliğe emir verildiğinde hava harekâtı düzenleneceği iddiasını doğrulayan iddia yer alıyor.



Bilvanis Çiftliği’ne hava harekâtı düzenleneceği iddiasına yol açan belge, Bilgin Balanlı imzasıyla açılmış. Eskişehir 1’inci Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na hitaben yazılan Şubat 2007 tarihli belgede, Balanlı’nın unvanı 1’inci Hv. Kv. K. Hava Korgeneral Bilgin Balanlı şeklinde yer alıyor. Belgede şu iki madde yer alıyor ve ikinci madde çiftliğe taaruz iddialarına dayanak oluşturuyor.





Balanlı'nın tutuklanmasına neden olan belge haberi





YAŞ'ta neler olacak?





Hava Kuvvetleri Komutanı olmasına kesin gözüyle bakılan Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Bilgin Balanlı’nın Balyoz soruşturması kapsamında tutuklanmasıyla hükümetin erken emekliliğini istemesi ihtimali ortaya çıktı. Balanlı’nın durumunun, Ağustostaki Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) asker ile hükümet arasında geçen yıl olduğu gibi gerilim yaşanabileceği yorumlarına yol açtı.





Kulislerde, Balanlı’nın durumunun asker hükümet arasındaki gerilimi tırmandıracağı konuşulurken, emekliye ayrılması durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na kimin getirilecebileceğine yönelik yorumlar da yapılmaya başlandı.



Hükümet, geçen yıl daha İnternet Andıcı kapsamında ifadeye çağrılmadan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atanmasına karşı çıkmıştı. Bu durum, kulislerde, hükümetin Balanlı’nın emekliye sevkini isteyebileceği yorumlarına yol açtı. Ancak bu senaryonun gerçekleşmesi halinde 4 yıllığına orgeneralliğe getirilen Balanlı’nın süresini doldurmadan emekliliğinin istenmesi, daha önce 4 yılını doldurmadan orgenerallerin emekliye ayrılmamış olmaları nedeniyle TSK açısından “ilk” niteliği taşıyacak.



TSK Personel Kanunu’na göre, Genelkurmay Başkanı’nın teklifi doğrultusunda hazırlanacak bir üçlü kararname ile Balanlı’nın emekliye sevk edilmesinin mümkün olmasına rağmen, Koşaner’in böyle bir teklifte bulunmayacağını değerlendiren hükümetin Balyoz iddianamesine dahil edilmesi durumunda “açığa alma” formülünü işletebileceği belirtiliyor.







Aksay devam edebilir

Balanlı’nın davayla ilişkilendirilmesi ve emekli edilmesi durumunda halen Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren, ancak 4 yıllık görev süresi dolacak olan 64 yaşındaki Hasan Aksay’ın süresini bir yıl uzatılabileceği ifade ediliyor. TSK Personel Kanunu’nda 65 yaşını doldurmadığı takdirde kuvvet komutanlarının görev süresinin bir yıl uzatılabileceği yönünde hüküm bulunuyor. Ancak, askeri çevreler, kanunun yürürlüğe girdiği 1967 yılından bu yana bu hükmün hiç uygulanmadığına işaret ediyor.



Kulislerdeki senaryolara göre; Aksay emekliye ayrılır, Balanlı emekliye sevk edilir ya da açığa alınırsa, ağustosta orgeneralliğe yükselecek bir korgeneralin doğrudan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi söz konusu olacak. Bu durumda, en kıdemli korgeneral olan Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Güler’in, kuvvet komutanlığına getirilebileceği belirtiliyor.



Güler’in dışında bu yıl terfi sırasında bulunan ikinci isim olan Eskişehir merkezli 1. Hava Kuvveti’nin komutanı Korgeneral Korcan Pulatsü’nün ismi ise Balyoz belgelerinde geçiyor. Pulatsü dava kapsamında sanık durumunda olmasa da defalarca ifade vermeye çağrılmıştı. Bu nedenle hükümetin Pulatsü’nün terfisine de soğuk bakabileceği kaydediliyor.

Komutan yetiştirecek komutan kalmadı

YAŞ’a kadar geçecek 2 aylık sürede, komuta kademesinin, Balanlı hakkında savcılığın vereceği karara ve hükümetin atacağı olası adımlara odaklandığı belirtiliyor. Balanlı ile ilgili tutuklama kararı, TSK’nın ilerleyen yıllarda komuta kademesini eğiten Harp Akademileri’nde sıkıntı yaşamasına da neden olabilecek. Balanlı’nın yardımcısı konumundaki Korgeneral Yurdaer Olcan ile Kurmay Başkan Tümgeneral Ahmet Yavuz, Balyoz davası kapsamında tutuklu bulunuyor. Balanlı’nın da YAŞ öncesi görevini sürdürememesine neden olabilecek bir olumsuzluk yaşanırsa, YAŞ’a kadar geçecek sürede, akademiyi yönetecek üst düzey komutan kalmayacak. YAŞ’a kadar Harp Akademileri Komutanlığı’ndaki en rütbeli kişi Milli Güvenlik Akademisi Komutanı Tümgeneral Ali Erdinç kalacak.





Tatbikatlarda iptal yok

Balyoz soruşturması kapsamında 9 muvazzaf subayın ifadeye çağrılması nedeniyle Genelkurmay, Denizkurdu ve Efes tatbikatlarını iptal etmişti. Balanlı başta olmak üzere komutanlarla ilgili gelişmeler, diğer tatbikatların iptal edilip edilmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açtı. Ancak askeri kaynaklar, bu aşamada haziran ortasında yapılacak Teğmen Caner Gönyeli tatbikatı ile haziran sonunda yapılacak Anadolu Kartalı 2011 tatbikatının iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi.

30 general tutuklu







Balyoz davası kapsamında şubat ayında 29 muvazzaf general ve amiral tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi’ne götürülmüştü. Balanlı, orgeneral rütbesindeki ilk tutuklama olurken, toplam 364 general ve amiralin bulunduğu TSK’da cezaevine gönderilen 30. komutan oldu.





Kılıçdaroğlu: TSK tepki vermesin



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Orgeneral Bilgin Balanlı’nın tutuklanması konusunda, “Benim buradan TSK’ya özellikle istirhamım, sakın ola ki herhangi bir tepki vermeyin, kendi kışlanızda oturun, soğukkanlılıkla olayları izleyin. Başka söyleyecek bir şey yok. Adalet sonunda tecelli edecektir. AİHM’de tecelli edecektir. Haklılık varsa, birazcık gecikerek de olsa haklılık ortaya çıkacaktır” dedi. NTV’ye çıkan Kılıçdaroğlu, “Balanlı’nın tutuklanması kararını nasıl karşılıyorsunuz” sorusu üzerine şunları söyledi: “Bir generalin tutuklanması sıradan bir olay değil, önemli bir olaydır ama ayrıntıları bilmiyorum. Ayrıntıları bilmediğim için benim özel bir yorum yapmam doğru olmaz. Eğer haklı bir gerekçe yoksa bu gerçekten Türkiye için ciddi bir

sorun.”





