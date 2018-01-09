Op. Dr. Fırat: Yaşlandıkça üst dudak düşer

İSTANBUL, (DHA)-ESTETİK ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yaşlandıkça yüz dahil vücudun tüm kemiklerinin zamanla çekildiğini ve azalmaya başladığına dikkat çekerek \"Yüzün yumuşak dokusu, yağları ve derisi zamanla düşer. Yaşlı üst dudak, ince veya var olmayan pembe dudak kısmı diş göstermeyen bir dinlenme gülümsemesi ile karakterizedir. İdeal, genç bir dudak sıklıkla dolgun, pembe ve çekicidir\" dedi.

Dudak kaldırma (Lip lift) işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Op. Dr. Fırat, \" Dudakları yapısal olarak ince olan, zamanla incelen, kalın, dolgun dudaklarla yüzündeki gençlik ve güzellik ifadesini güçlendirmek isteyenler için yapılan operasyonlardır\" dedi.

Dudakların, yüzün alt üçte birlik bölümünün merkezini oluşturduğunu belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, İfade, iletişim ve cinsel çekicilikte önemli rol oynayan dudaklarından memnun olmayan kişilere uygulanabilen Lip lift operasyonu hakkında bilinmeyenleri anlattı. Üst dudakların dikey yöndeki uzunluğunun, hemen hemen alt dudak ve çene arasındaki uzunluk kadar olması gerektiğinin altını çizen Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mirza Fırat, yüzde daha fazla uyum, denge oluşturmak, kalın ve daha dolgun dudaklara sahip olmak isteyen kişilerin tercih ettiği Lip lift operasyonunda bilinmesi gereken ayrıntılara dikkat çekti. Fırat şöyle dedi:

\"Yaşlandıkça, vücudun tüm kemikleri (yüz dahil) zamanla çekilir ve azalmaya başlar. Yüzün yumuşak dokusu, yağları ve derisi zamanla düşer. Yaşlı üst dudak, ince veya var olmayan pembe dudak kısmı diş göstermeyen bir dinlenme gülümsemesi ile karakterizedir. İdeal, genç bir dudak sıklıkla dolgun, pembe ve çekicidir.\"

\"2 YÖNTEMLE DUDAK KALDIRMA OPERASYONLARI YAPILIYOR\"

\"Üst dudak kaldırma işlemi daha genç ve rahat bir gülümseme oluşturmak için, üst dudak konumunu yükselten bir cerrahi operasyondur. Üst dudak kaldırma ve köşe dudak kaldırma olarak iki yöntem vardır\" diyen Fırat o yöntemleri şöyle açıkladı:

\"Birinci yöntem \'Üst Dudak Kaldırma\':Üst dudağın burnunun tabanı arasındaki cilt mesafesini kısaltır. Bu, görülen \'pembe dudak\' miktarını arttırır, dişleri daha fazla açığa çıkarır ve size daha dolgun, daha genç görünümlü dudaklar sağlar. İkinci yöntem ise \'Köşe Dudak Asması\': Ağzınızın sadece kenarlarını içerir ve kalıcı bir kaş çatmış gibi hisseden hastalar için tasarlanmıştır. Üst dudak kaldırma operasyonu, köşe dudak kaldırma işleminden daha yaygın kullanılmaktadır. Fakat, hasta hem burun ile üst dudak arasındaki dolgunluk ve aşırı mesafeden kaygılanıyorsa, hem de \'kalıcı kaş çatma\' ifadelerini dudaklarında beğenmiyorsa, her iki prosedürde bu gibi durumlarda birlikte uygulanabilir.\"

\"YÜZ UNSURLARI DOĞAL HALDE KALMALI\"

Yüzde bütünlüğü tamamlaması açısından en önemli unsurlardan olan dudak estetiğinin alınan etkili sonuçlar ve basit uygulama yöntemlerinden olması nedeniyle oldukça popüler olduğunu ifade eden Fırat, yüz unsurlarının doğal hallerinde kalmalarının esas hedef olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizdi. Op. Dr. Mirza Fırat, işlemin nasıl yapıldığını ise şöyle özetledi: ‘’Fazlalık olarak gördüğümüz ve kabul ettiğimiz uzunluğu çıkarmaya yönelik, üst dudak bölgesiyle burnun buluştuğu yere, tam burun altında bir kesi yapılır. Kesiyi katlar halinde kapatmak önemlidir. Çünkü dudağın şeklini korumak için ve yeterli kuvvet sağlamak için dikişlerin cildin altına yerleştirilmesi hayati önem taşır. Fazla cilt çıkarıldıktan sonra, birleştirme yapılarak dikilir. Derin dikiş yerleştirildikten sonra, kesiyi mümkün olduğunca az görünür kılmak için, cilt kenarları titizlikle hizalanır. Ortalama 1 hafta içinde iyileşme kaydedilir. İlk birkaç gün ödem olması olasıdır. Sadece kadınlar değil, bu konudan erkeklerin de muzdarip olduğunu ve sakal bıyık bırakarak bu alandaki genişliği kamufle etmeye çabaladıklarını görüyorum.’’

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