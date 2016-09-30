Onlarca dünya lideri Peres için toplandı

Geçirdiği felcin ardından 93 yaşında ölen Eski İsrail Cumhurbaşkanı ve Başbakanı Şimon Peres'in cenazesi için onlarca dünya lideri toplandı.

Peres için düzenlenecek resmi cenaze töreni Kudüs'te yapılacak.

Cenaze için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bazı kişiler "önleyici tutuklamalar" kapsamında gözaltına alındı.

Cenazeye katılanlar arasında 2010'dan bu yana İsrail'i ilk kez ziyaret edecek olan Filistin lideri Mahmut Abbas da var.

Haaretz gazetesi, Abbas'ın cenazeye kendi isteğiyle katıldığını yazdı.

Abbas, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün müzakerecilerinden biri olarak, 1993'te Oslo Barış Anlaşmasına imza atmıştı.

Anlaşmanın ardından, Filistin lideri Yaser Arafat, dönemin İsrail Başbakanı İzak Rabin ve İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres Nobel Barış Ödülü almıştı.

Üst düzey bir Filistinli yetkili Associted Press'e yaptığı açıklamada, Abbas'ın İsrail toplumuna Filistinlilerin barış istediği ve Şimon Peres gibi barış yanlılarının çabalarını takdir ettiği yönünde güçlü bir mesaj göndermek istediğini söyledi.

Ancak Gazze'yi yöneten Hamas'ın bir sözcüsü Abbas'a "Suçlu Şimon Peres'in cenazesine katılma kararını gözden geçirme" çağrısında bulundu.

Peres'in barış yanlısı imajı, 1996'da Güney Lübnan'daki Qana köyünde bir BM kampına sığınan 100'den fazla kişinin öldüğü bombardımanla bozulmuştu.

Saldırı Şimon Peres başbakanken gerçekleştirilmiş ve Peres daha sonra "acı bir sürpriz oldu" demişti.

Cenazeye sadece bir Ortadoğu ülkesinden, Ürdün'den resmi temsilci yollandı.

Cenaze töreninde ABD Başkanı Barack Obama, Peres'in üç çocuğu, İsrail Başbakanı ve Cumhurbaşkanı birer konuşma yapacak.

İsrail polisi, binlerce kişinin katılması beklenen tören için sekiz bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil edecek.

İngiltere'den ise Prens Charles, Dışişleri Bakanı Boris Johnson ve Eski Başbakan Tony Blair cenazeye katılacak.

Peres iki hafta önce felç geçirmiş ve Tel Aviv yakınlarındaki bir hastanede ölmüştü.