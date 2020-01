One Love Festivali, Kimbra'yı ayağınıza getiriyor

Asıl ismi Kimbra Johnson Zottola olan 22 yaşındaki Yeni Zelanda’lı şarkıcı Kimbra, ilk olarak 12 yaşında 7,000 kişinin önünde milli marşı söylemesinin ardından keşfedildi.

2010 yılında ilk single’ı "Settle Down"u yayınlayan Kimbra, Amerikalı ünlü blogger Perez Hilton tarafından Nina Simone, Björk ve Florence & The Machine’in halefi olarak gösterildi. Parçanın başarısının ardından 2011 Warner Bros. ile anlaşma imzalayan Kimbra, ilk albümü Vows’u yine 2011 yılı içerisinde yayınladı. Yeni Zelanda ve Avustralya listelerinde zirveye çıkan bu albüm, Kimbra’nın isminin Avrupa’da da duyulmasını sağladı.

Gotye ile düet

Avustralya’lı sanatçının Gotye ile birlikte kaydettiği "Somebody That I Used to Know" isimli parça ise Kimbra’yı uluslararası bir fenomen haline getirdi. Şarkı Avustralya ve Yeni Zelanda’dan sonra, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Belçika’da da listelere 1 numaradan girdi. Şarkının video klibi ise YouTube üzerinden 167,661,789 kez izlenerek bir rekora imza attı. Gotye ve Kimbra’nın başarılı işbirliği "Settle Down", "Cameo Lover" ve "Good Intent" isimli 3 hit single’ın da yaratıcısı oldu.

En iyi kadın şarkıcı

Kimbra yine 2011 ylılında, New Zealand Critics' Choice ve 2011 ARIA ödüllerinde “En İyi Çıkış Yapan Sanatçı” ve “En İyi Kadın Şarkıcı” dallarında ödül kazandı.

Amy Winehouse ve Björk’e benzetilen benzersiz buğulu sesi ile Kimbra, canlı performanslarında seyirciyi adeta yerinden kıpırdayamaz hale getirecek kadar büyülüyor.