Önder Karaveli: 2 puan kaybederek dönüyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Yeni Malatyaspor’un bugün sahada kontrollü oyun sergileyeceklerini ve direk hücumla da kalelerinde pozisyonlar arayacaklarını öngördüklerini söyledi.

Maçın hazırlıklarını ve analizlerini de buna göre yaptıklarını belirten Karaveli, “Birçok maçta bunu kullandıklarını biliyorduk, burada da Dicko’yu kullandılar. Bizde de Necip ve Vida ile bu geçişlere hemen hemen ilk yarı fırsat vermedik. İlk yarı rakibin kalemizde Mustafa Eskihellaç ile tek bir pozisyonu var. Biz neler yapmaya çalıştık; bir kere topun bizde kalmasını, biraz daha hızlı pası istemiştik oyuncularımızdan. Rakibimizin kapalı savunmasına rağmen çok fazla sayıda gol pozisyonu ve gol öncesi pozisyonu bulduk. Ama orada da kontrol hataları, vuruş hataları ve karar hatalarından dolayı maçın ilk yarısını rakibin kalesine gol atamadan 0-0 ile içeriye girmemize neden oldu” ifadelerine yer verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuncularından özellikle ön bölgede biraz daha hareketlilik istediklerini belirten Karaveli, “Rakip savunmanın dengesini bozacak onların yerlerini değiştirmelerini sağlayacak daha fazla hareketlilik istedik, oyuncularda buna cevap verdiler. Nitekim golde de bunu gördük. Atiba ve Pjanic, bence oyuna hakim olmamızda başrolü oynadılar. Hem doğru paslarla, doğru hücum organizasyonlarla hem de rakipten topu kısa sürede kazanmada bunu sağladıklarını düşünüyorum. Golden sonra Güven’i ve Emirhan’ı oyuna aldık. Biraz daha dinamik oyuncularla sahada olalım istedik. Defansif oyuncularla sahada olalım istedik, aslında planladığımız gibi de oldu” dedi.

Takım olarak ikinci golü bulamamak gibi bir sorunlarının olduğunu da ifade eden Karaveli, “İkinci golü bulamamak oyunun böyle bitmesine sebep oldu. İkinci golü bulamadığınız sürece rakibin bazı atakları sizin kalenizde tehlikeli durumlara ulaşabiliyor. Bir penaltı pozisyonu ile golü yedik. 1-1’den sonra oyuncular reaksiyon gösterdi, zaman zaman kontrolsüz gidişler olsa da rakip kalede pozisyonlar bulduk. Onda da direkten dönen toplar vardı, iyi olmayan vuruşlar vardı. Sonuç olarak deplasmanda kazanmayı bize umut ettiren ve gerçekliğini gösteren bir oyundan kazanıp geri dönmemiz gereken bir oyundan 1-1 beraberlikle bana göre 2 puan kaybederek dönüyoruz” şeklinde konuştu.