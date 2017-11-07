Omuz eklemi tedavisinde 'artroskopik'li yöntem

KAYSERİ, (DHA) - ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Fatih Karaaslan, omuz eklemi problemlerinin tedavisinde, artroskopik (eklemin içine bakmak) cerrahinin önemli olduğunu söyledi. Karaaslan, \"Artroskopi yönteminde çok küçük kesikler yapıldığı için ameliyat sonrası dönem, çok daha az ağrılı ve iyileşme dönemi açık ameliyatlara kıyasla çok daha kısa oluyor. Estetik açıdan da ameliyat izi problemi bulunmuyor\" dedi.

Omuz ekleminin insan vücudunun en hareketli ve karmaşık eklemi olduğunu belirten Dr. Karaaslan, omzun kolay yaralanabildiğine dikkat çekti. Karaaslan, \"Özellikle kaslar, tendonlar ve omuz yapısını oluşturan diğer yumuşak dokulardaki zedelenmeler nedeniyle ağrı şikayeti, bu denli sık görülen bir sorun. Ağrıların bir kısmı da omuz eklemi kaynaklı problemlere bağlı olarak ortaya çıkıyor. Tedavide zaman kaybedildiği takdirde çok basit tıbbi yaklaşımlarla üstesinden gelinebilecek omuz problemleri, kronikleşip, yaşam kalitesini bozmaya ve günlük sıradan aktivitelerde bile ağrılı durumlara neden olduğu gibi uyku kalitesini de etkiliyor\" diye konuştu.

Omuz cerrahisinde kapalı yöntemlerin artık yaygın kullanıldığını vurgulayan Dr. Karaaslan, şöyle devam etti:

\"Omuz eklemine ait problemlerin tedavisinde ortopedi uzmanının önerileri doğrultusunda ilaçlar, egzersizler, omuz çevresi yumuşak dokulara ve ekleme yapılan enjeksiyonlar ve gerekli görüldüğü durumlarda cerrahi girişimler, gündeme gelebiliyor. Omuz ekleminde bulunan birtakım adalelerin dejeratif veya travmatik yırtıklarında artroskopik omuz cerrahisinin tedavi seçeneklerinden biri oluyor. Omuz eklemine yapılan cerrahi girişimler, günümüz dünyasında tıp alanında yaşanan yenilikler ve gelişmeler doğrultusunda kapalı ameliyat tekniklerine doğru kaydı. Kapalı omuz ameliyatı tekniği olan omuz artroskopisi de konusunda uzman ortopedi hekimlerince gerçekleştirilebilen ve açık ameliyata göre önemli avantajlar sağlayan yöntemdir.”

Son yıllarda omuz eklemi sorunlarında sıklıkla kullanılmaya başlanan artroskopik cerrahinin giderek, daha geniş alanlarda yer bulduğuna dikkat çeken Dr. Karaaslan, \"Dışarıdan açılan küçük deliklerden girilerek, omuz ekleminin içi ayrıntılı şekilde görüntülenerek sorun tanımlanıyor. Bu sayede omuzu açmadan ve adale ile kasları kesmeden omuz içindeki problemler cerrahi olarak tedavi edilebiliyor. Artroskopi yönteminde, çok küçük kesikler yapıldığı için ameliyat sonrası dönem, çok daha az ağrılı ve iyileşme dönemi açık ameliyatlara kıyasla çok daha kısa oluyor. Estetik açıdan da ameliyat izi problemi bulunmuyor\" dedi.



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