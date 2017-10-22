OMÜ Ziraat Fakültesi, 22 Ekim tarihini 'Dünya Organik Tarım Günü' olarak ilan etti

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 22 Ekim tarihini \'Dünya Organik Tarım Günü\' olarak ilan etti. Dekan Prof. Dr. Yusuf Demir, \"Organik Tarımın hem Türkiye\'nin, hem de dünyanın tarım camiası olarak anlam ve önemini ifade etmemiz gerekiyordu. İnşallah bundan sonraki yıllarda 22 Ekim tarihini \'Dünya Organik Tarım Günü\' olarak kutlamak istiyoruz. Bu anlamda da bu gün inşallah bundan sonra \'Dünya Organik Tarım Günü\' olacaktır\" dedi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi, Bafra İlçesi Sürmeli Mahallesi’nde 22 Ekim Organik Tarım Günü etkinlik programı düzenledi. Düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Yusuf Demir, 22 Ekim tarihini \'Dünya Organik Tarım Günü\' olarak ilan ettiklerini belirterek, \"Ziraat Fakültesi\'nde görev aldığım günden bu tarafa, şöyle bir ilkeyi prensip edindik. Eğer Üniversite Samsun\'da Samsun\'un önüne düşecekse, halkla bütünleşmeli ve halkın içinde olmalı dedik. Üniversiteyi dört duvar arasından çıkarma ilkesiyle hareket ettik. O günden bu güne de fırsat bulduğumuz her ortamda çiftçimizle, köylümüzle, halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Organik Tarımın hem Türkiye\'nin, hem de dünyanın tarım camiası olarak anlam ve önemini ifade etmemiz gerekiyordu. İnşallah bundan sonraki yıllarda 22 Ekim tarihini \'Dünya Organik Tarım Günü\' olarak kutlamak istiyoruz. Bu anlamda da bu gün inşallah bundan sonra \'Dünya Organik Tarım Günü\' olacaktır\" dedi.

VALİ KAYMAK: GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Programa katılarak konuşma yapan Samsun Valisi Osman Kaymak ise \'Dünya Organik Tarım Günü\'nü kutladığını belirterek, \"Organik tarımın gerektirdiği, bilim insanlarının söylediği bütün gerekleri yerine getirdikten sonra yüzümüzün akıyla pazara sunacağız. Bir ürüne organik demekle organik olmuyor. Bunun bir dizi standartları var. Biz de valilik olarak bu işin içerisindeyiz ve buna destek olacağız. Ben Samsun’da böyle bir organik çalışmanın olmasından gerçekten çok mutlu oldum. Bunu diğer köylere de yaymamız lazım. Bu günü \'Dünya Organik Tarım günü\' olarak ilan etmiş olalım. Dünya Organik Tarım Gününüz kutlu olsun. Hayırlı ve uğurlu olsun\" diye konuştu.

Programa 19 Mayıs İlçe Kaymakamı ve Bafra Kaymakam Vekili Yavuz Güner, Samsun Jandarma Alay Komutan Vekili Albay Mustafa Ateş, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, Tarım İl Müdürü Nail Kırmacı, Ziraat Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda davetli katıldı.



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