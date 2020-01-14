2020 cenaze ödeneği belirlendi: Milletvekili öldüğünde 16 bin 650, BAĞ-KUR'lu öldüğünde 800 lira

T24 Haber Merkezi

Her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen cenaze ödeneğinin 2020 yılındaki zam oranı belli oldu.

Sgkrehberi'nde 11 Ocak 2020'de yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı için cenaze ödeneği rakamları belli oldu. Açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 11,84 olarak açıklanması nedeniyle 2019 yılında 716 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2020 yılı için 800,77 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Vergi uzmanı Ozan Bingöl, meslek gruplarına göre belirlenen rakamları şöyle açıkladı:

"Vekil öldüğünde 16.650₺

Emekli vekil öldüğünde 8.325₺

Devlet memuru öldüğünde 2.775₺

SGK'lı ya da BAĞ-KUR'lu öldüğünde yakınlarına 800₺ cenaze yardımı ödenecektir.

Yaşarken adaletsiz, ölürken adaletsiz..."

5510 sayılı Kanunun 37'nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir" kararına dayanarak verilen bu ödenek SGK tarafından alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere her sene Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur'u ile onanmıştır.