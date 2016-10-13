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Spor
BBC Türkçe

Oltayla balık avlamak olimpiyat sporu sayılır mı?

Oltayla balık avlanmanın çok popüler bir spor olduğunu Uluslararası Balıkçılık Sporu Konfederasyonu, bu etkinliğin Tokyo'da resmen olimpiyat sporu kabul edilmesi için girişimde bulundu.

13 Ekim 2016 13:00

Balıkçılık sektörü, oltayla balık avlanmanın Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'nda yarışılacak dallar arasında yer alması için resmen başvuruda bulundu.

Uluslararası Balıkçılık Sporu Konfederasyonu, oltayla balık avlanmanın çok popüler bir spor olduğunu, bunun olimpiyat disiplini olarak kabul edilmesinin de olimpiyat idealizminin evrenselliğine katkıda bulunacağını söyledi.

Konfederasyon, balıkların yakalandıktan sonra suya geri bırakılacağını söylüyor.

Ancak öneriye kuşkuyla bakanlar, balıkçılıkta şans faktörünün çok önemli olduğunu, ilgi duymayanlar için anlaşılmaz bulunduğunu ve sıkıcı olduğunu savunuyor.

Bu nedenle Konfederasyon Başkanı Ferenç Szalay'ın oltayla balık avlamanın 'eski çağlara uzanan adil bir rekabete dayalı' olduğu iddiası pek kabul görmüyor.

Balıkçılık, olimpiyat sporu kazanmaya çalışan spor dallarının sonuncusu.

Sörf, kaykay, tırmanma, karate, baseball/softball Tokyo 2020'de yarışılacak olan yeni spor dalları olma hakkını elde etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, gençleri merkezine alan spor dallarıyla olimpiyat sporuna ilgiyi arttırmaya çalışıyor.

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