Oltayla 3 saatte 15 kilo sinarit yakaladılar

Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Ergün Güven ve Onur Türk, 3 saatte, toplam 15 kilo ağırlığında 7 sinarit yakalayarak, kilosunu 70 TL\'den sattı.

Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan iki arkadaş Ergün Güven ve Onur Türk, dün akşam saatlerinde, izinli oldukları için oltayla balık tutmak üzere Doğanaslan mevkiine geldi. Kıyıda avlanan Güven ve Türk\'ün oltalarına 3 saatte, toplam 15 kilo ağırlığında 7 sinarit yakaladı. İki arkadaş, tuttukları 15 kilo sinariti kilosu 70 TL\'den sattı.

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