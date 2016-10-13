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Spor

'Olta balıkçılığı olimpiyatlara alınsın' başvurusu

1900 Paris Olimpiyatları'nda, olta balıkçılığı gösteri sporu olarak yer almıştı

13 Ekim 2016 17:52

Uluslararası Olta Balıkçılığı Konfederasyonu (CIPS), olta balıkçılığının olimpiyatlara dahil edilmesi için Uluslararası Olimpiyat Komitesine (IOC) başvuruda bulundu.

Konfederasyon, olta balıkçılığının olimpik disiplin olarak kabul edilmesi için gerekli belgelerin topladı ve IOC'ye başvurdu.

CIPS Başkanı Ferenc Szalay, olimpiyatlara dahil olmanın olta balıkçılığının gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, bu sayede oyunların evrensel boyutunun biraz daha genişleyebileceğini ifade etti.

Olta balıkçılığı, daha önce 1900 Paris Olimpiyatları'nda 6 ülkenin katılımıyla gösteri sporu olarak yer almıştı. 

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olta balıkçılığıolimpiyatFerenc SzalayIOC

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