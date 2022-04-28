Olivia Wilde'a sahnede konuşmasını bölerek verilen zarftan velayet belgeleri çıktı

Oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde’ın, bir etkinlikte sahnede konuştuğu sırada kendisine verilen zarfın içinden eski partneri Jason Sudeikis ile çocuklarına ilişkin velayet belgeleri çıktı.

BBC’de yer alan habere göre, oyuncu ve yönetmen Olivia Wilde, Las Vegas’ta katıldığı etkinlikle yeni filmi “Don’t Sorry Darling’i tanıtmak üzere sahneye çıktı.

Wilde sahnedeyken bir yetkili, “Özel ve gizli” yazan bir zarfı kendisine takdim etti. Wilde sahnede zarfı açtı ancak daha sonra açıklama yapmadan konuşmasına devam etti.

Daha sonra Wilde’a verilen zarfın içinde Sudeikis’le çocuklarına ilişkin velayet belgeleri olduğu öğrenildi.

Oyuncu Sudeikis’e yakın bir kaynak, söz konusu velayet belgelerinin Wilde’a nerede ve ne şekilde verileceğine ilişkin Sudeikis’in bir bilgisi olmadığını söyledi