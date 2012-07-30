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Spor

Olimpiyatlarda koltuklar boş kaldı

Londra'da 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları görkemli bir törenle başladı, ancak heyecanlı açılış müsabakalara yansımadı

30 Temmuz 2012 10:47

2012 Londra Olimpiyatları başladı başlamasına ancak, dikkatleri çeken bir unsur ise, göze çarpan boş koltuklar. Seyircilerin katılım göstermemesi üzerine başlayan tartışmalar üzerine Olimpiyat Organizasyon Komitesi düzenlendiği basın toplantısında merkezlerin "tıka basa dolu" olduğunu söyledi.

Londra Olimpiyat Stadyumu'nda cuma akşamı büyük ilgi toplayan görkemli açılış törenine rağmen müsabakalarda seyirci sıraları boş kaldı. 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ilk iki gününde yüzme, tenis ve basketbol gibi seyircisi genellikle bol olan spor dallarında tribünlerin yarısı bile dolmadı.

Boş tribünler, yetkililer ve organizatörleri hayal kırıklığına uğratırken, buna karşın yarışları izlemek isteyenler de bilet bulmakta zorlanıyor. İngiliz medyasında, tribünlerin boş kalmasının nedeninin seyirci ilgisizliği değil, sponsorların seyirci sıralarını önceden ayırtması olduğu iddia edildi.

Olimpiyat Organizasyon Komitesi, biletlerin yüzde 75'inin genel olarak sıradan izleyicilere ayrıldığını, geri kalanın sponsorlar, medya ve takımlar arasında paylaştırıldığını belirtiyor.

Bunun nedenleri arasında elemeli spor dallarında çeyrek, yarı final ya da final seviyelerine hangi takımların yükseleceğinin sonradan belli olacak olması bulunuyor.

Organizatörler bin kadar biletin dün akşam satışa çıkarıldığını ve bunun gibi olanakların gelecek günlerde de tekrarlanacağını söylüyor.

Organizasyon Komitesi LOCOG'un başkanı Lord Coe, boş koltuklara askerleri, öğrencileri ve öğretmenleri oturttuklarını da söyledi.

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