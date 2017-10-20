Olimpia Milano - Fenerbahçe Doğuş: 86-92

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 2\'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe Doğuş, deplasmanda Olimpia Milano\'yu 92-86 mağlup etti.

Temsilcimiz Fenerbahçe, Mediolanum Forum\'da oynanan müsabakanın ilk çeyreğini 23-21 önde kapattı. 2\'nci periyotta oyundan düşen sarı-lacivertliler, devreye 38-37 geride girdi. 3\'üncü periyotta rakip potaya tam 27 sayı gönderen Fenerbahçe, son bölüme girilirken rakibine karşı 64-54\'lük üstünlük kurdu. Son periyotta birçok kez fırsat gelmesine rağmen maçı koparamayan sarı-lacivertliler, son saniyelerde Vladimir Micov\'un üçlüğüne engel olamadı ve 80-80\'lik eşitlikle maç uzatmaya gitti.

Mücadelenin uzatma bölümünde ev sahibi ekibe karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.