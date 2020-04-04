Öldürülen eski ABD Adalet Bakanı Kennedy'nin ailesi Chesapeake Körfezi'nde akıntıya kapılıp, kayboldu

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Bir dönem Adalet Bakanlığı da yapan eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin kardeşi Robert F. Kennedy'nin torunu ve onun çocuğu, Chesapeake Körfezi'nde kanolarının akıntıya kapılmasının ardından kayboldu.

Maryland Valisi Larry Hogan, Maeve Fahey Townsend ve oğlu Gideon için yoğun arama çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Arama çalışmalarında görev alan Anne Arundel Bölge İtfaiyesi, perşembe günü 16:00 sularında bir kanodaki iki kişinin akıntıya kapıldığına dair bir telefon aldıklarını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre şu ana kadar bir boş kano bulunduğu, ancak kayıp insanların bulunamadığı belirtildi.

Robert F. Kennedy, 1968 yılında Demokrat Parti'nin başkan adayıyken kendisine düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.