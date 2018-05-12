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Okuma- yazma öğrenen kadınlar cübbe giyip, kep attı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kursa gidip okuma ve yazma öğrenen 10 kadın, düzenlenen törenle kep atma mutluluğu yaşadı

12 Mayıs 2018 15:09

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kursa gidip okuma ve yazma öğrenen 10 kadın, düzenlenen törenle kep atma mutluluğu yaşadı.
Kentte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde başlatılan okur- yazarlık kursunu başarıyla tamamlayan 10 kadın için tören düzenlendi. Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu’ndaki törene, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, okul müdürleri, kursiyerler ve aileleri katıldı. Sunuculuğunu okuma- yazma öğrenen kadınların yaptığı törende konuşan Vali Yılmaz Şimşek, “Öncelikle öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Çok güzel okuyorlar, okumayı öğrenmişler. İnşallah kazanmış oldukları becerileri bundan sonrada devam ettirecekler. Daha da geliştirecekler. Daha çok kitap okuyacaklar. Toplumda aydın kişiler olarak yerlerini alacaklardır” dedi.
CÜBBE GİYİP KEP ATTILAR
Okuma- yazma öğrenen 10 kadın, mezuniyet cübbesi giydi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek’ten sertifikalarını alan kadınlar daha sonra okul bahçesinde hep birlikte keplerini havaya fırlattı. 
Torununun çiçek verdiği kursiyerlerden Fatmana Korkmaz (58), \"Hiç okuma yazma bilmiyordum. Okuyacaktım, annem babam salmadı okula. Kursa başladığımda ayağım kırıldı. Buna rağmen her gün torunumla kurslara geldim. Bu yaşta torunumla birlikte kep giydim” dedi.

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