Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin ardından yeniden atv’yle anlaşan Oktay Kaynarca’nın yeni dizisinin hazırlıkları sürüyor. Kaynarca'nın yeni dizisi için geri sayım başladı.

atv'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonu ekrana getirilmeden final yapması hayranlarından büyük tepki toplamıştı. EDHO'nun dijital bir platformda yayın hayatına başlayacağı iddia edilirken, Oktay Kaynarca'dan hayranlarını sevindirecek haber geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni dizisiyle Atv ekranlarına geri dönen Oktay Kaynarca, eylül ortasında seyirciyle buluşacak. Dizi bir aile hikayesini konu alıyor. Onur Tan’ın genel yönetmenliğini yapacağı diziyi Alican Yaraş ve Yusuf Reha Alp yazıyor.

Oyuncu kadrosu için titiz bir çalışmanın yürütüldüğü dizi aksiyon seven ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz seyircisinin beklentisini de karşılayacak şekilde tasarlandı. Yakında oyuncu kadrosu da netleşecek olan dizi aynı zamanda gündemi de takip edecek.