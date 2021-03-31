“Ohh… ohh…”un karşılığı Berlin görevi!

T24 Ankara

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun TBMM’de konuşması sırasında “Ohh… ohh… eroin paraları PKK’ya gitmedi” sözlerinden sonra yakalanan eroin paketleriyle “Ohh… ohh…” yazılarak kamuoyuna servis edilen Van’ın İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Berlin Büyükelçiliği’nde göreve atandı. Karabağ, Berlin Büyükelçiliği’nde 3 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapacak.

Bakan Soylu, geçen aralıkta TBMM’de bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında kürsüden genel kurula hitap ettiği sırada HDP’li milletvekilleriyle sözlü tartışmaya girmişti. Soylu, HDP sıralarına dönerek, “ohh… ohh… eroin parası PKK’ya gitmedi. Millete gidiyor. Not alın not…” demişti.

Soylu’nun bu sözlerinin kamuoyunda tartışması devam ederken; Van Emniyet Müdürlüğü, Soylu’ya destek veren ilginç bir paylaşımda bulundu. Van Emniyeti, şimdiye kadar hiç örneği görülmemiş biçimde, yakalanan toplam 30 kilo 750 gram eroin paketlerinden “Ohh.. ohh..” kelimesini yazarak çekilen operasyon fotoğrafının sosyal hesabından paylaştı. Van Emniyeti, aynı operasyonun görüntüsünü ise Soylu’nun TBMM’deki konuşmasının eşliğinde yine sosyal medya hesabından paylaştı.

Van Emniyeti’nin bu uygulamasının ardından Mardin Emniyeti de yine hiç görülmemiş biçimde üzerinde “ohh… ohh…” yazan tişörtleri resmi görevdeki polislere resmi kıyafet olarak giydirip fotoğraflamıştı. Mardin Emniyeti bu fotoğraf ve görüntüleri sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından Van İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği’nde müşavir olarak görevlendirildi. İçişleri Bakanı Soylu’nun teklifi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı sonrasında Karabağ, 19 Mart 2021 yeni görevine atandı.

Karabağ, üç yıl boyunca bu görevde kalacak ve Türk İçişleri ile Almanya İçişleri Bakanlığı arasında koordinasyon ve iletişimden sorumlu olacak.

Karabağ, mesleğe ilk başladığı yıllarda Merhum Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığı sırasında koruma ekibinde görev almıştı. Karabağ daha sonra AKP’li Beşir Atalay’ın koruma amiri olmuş, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakanlığı sırasında Başbakanlık Koruma Dairesi bünyesinde şube müdürü olarak görev yapmıştı.

Karabağ, önce Aksaray Emniyet Müdürü, ardından da Van Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.