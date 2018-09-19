Öğrencilerin okula uyum sürecine özel motivasyon

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER Belediyesi anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yeni eğitim döneminde okula adapte olmaları için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü, anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin eğitim sezonuna hazırlanması amacıyla 11 Eylül’de başlayan uyum haftası boyunca Esenler’deki tüm anaokulu ve ilkokulları ziyaret ederek öğrencilerin okullarına daha kolay motive olmaları için çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenledi.

9 BİN 365 ÖĞRENCİ YARARLANDI

Toplam 276 sınıf ve 9 bin 365 öğrencinin katıldığı etkinlikler kapsamında minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Proje çerçevesinde, öğrencilere balon dağıtılmasının yanı sıra, yüz boyamaları yapıldı ve çeşitli oyunlar oynandı. Toplu olarak hatıra fotoğraflarının çekildiği programlara öğrenci velilerinin de ilgisi büyüktü. Veliler, etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, \"Bu güzel programlar çocuklarımızın okulu sevmelerine katkı sağlayacaktır. Muhtemelen bugünü ömürleri boyunca unutmayacaklardır. Bu güzel projeyi düşünen ve uygulayanlara teşekkür ediyoruz\" dedi.

(FOTOĞRAFLI)