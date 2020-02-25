Öğrencilerin problem çözmek ve duyurmak amacıyla kurulan Öğrenci Sendikası, yemekhane ve ulaşım ücretlerinin Türkiye'deki en ucuz fiyata sabitlenmesi için imza kampanyası kampanyası başlattı.

'Açlıkla Sınav Olmaz' adıyla başlatılan kampanyada imzalar toplanıyor. Öğrenci Sendikası kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada "Hepimiz, öğrencilik hayatına birbirinden güzel hayallerle başlamıştık. Bu yolculuğun başından itibaren yaşadığımız bin bir çeşit zorluk, bütün ülkede artan yemekhane ve yurt zamlarıyla beraber artık katlanılamaz bir hale geldi. Artan enflasyon ve gelen zamlar, yaşam kalitemizi düşürmek bir yana yaşanamaz bir hale getiriyor. Sürekli artmaya devam eden bu zorluklar karşısında birçok okulda, farklı şekillerde sesimizi duyurmaya çalıştık, devam da ediyoruz. Bir aradayken, haklılığımızı ve ne kadar güçlü olduğumuzu herkese gösterebiliyoruz, kazanabiliyoruz" dedi.