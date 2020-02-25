Öğrencilerin talepleri şöyle: 

Sabahları çorba ücretsiz olmalı.

Bütün yemekhanelerde, öğlen ve akşam yemeklerinde fiyatlar, ülkedeki en düşük yemekhane fiyatına sabitlenmeli ve ikinci yemekte kademeli fiyat artışı engellenmeli.

Türkiye’deki en ucuz öğrenci ulaşımı, bütün şehirlerde uygulanmalı.

 

 