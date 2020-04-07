Öğrenci Sendikası'ndan vakıf üniversitelerine çağrı: Salgın mağduriyete dönüşmesin

Öğrenci Sendikası, yeni tip Koronavirüs salgını süresince yaşanan geçim sıkıntıları çerçevesinde vakıf üniversitelerinin okul taksitlerinde de düzenleme yapılması yönünde çağrı yaptı.

Öğrenci Sendikası'nın hazırladığı çağrıda, öğrencilerin okul ödemelerin karşılamak için çalıştıkları işlerin durmasıyla ödemelerinin zorlaştığı hatırlatılarak iki talepte bulunuldu. Vakıf üniversitelerine üniversite çalışanlarının maaşlarının düzenli ödenmesi kaydıyla okul taksitlerinin ertelenmesi ve taksitlendirilmiş dönem ödemelerine uygulanan faizlerin iptal edilmesi çağrısı yapıldı.

Öğrenci Sendikası'nın taleplerini ilettiği çağrı şu şekilde:

Koronavirüs salgını biz vakıf öğrencilerini de herkes kadar etkiledi. Okul ödemelerimizi karşılamak için birçoğumuzun çalıştığı hizmet sektöründe işler durdu. İşlerin durma noktasına geldiği oranda bizim mağdur olmamızı engelleyecek düzenlemeler ise maalesef yapılmadı.

Ev kirası ödemelerimiz sürüyor, okul ödemelerimiz aynen devam ediyor.

Geldiğimiz noktada cebimizdeki para ancak temel ihtiyaçlarımızı gidermeye yeter...

Güvenle evde kalabilmek, ödemelerin altında ezilmemek için 2 talebimiz var:

1- Uzaktan eğitim, üniversitelerin fiziksel anlamda masraflarının azalması anlamına geliyor. Bu sebepten, üniversite çalışanı emekçilerin maaşlarının düzenli ödenmeye devam edilmesi koşuluyla DÖNEMLİK TAKSİTLERİMİZ, SALGINLA İLGİLİ OLAĞANÜSTÜ DURUMUN SONA ERDİĞİ AY FAİZ OLMADAN ÖDENMEK ÜZERE ERTELENSİN.

2- Masraflar azaldığına göre, vakıf üniversitelerinin bu dönem ödemelerinde bir indirime gitmesini istiyoruz. Talebimiz şu: TAKSİTLENDİRİLMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİNİN BU DÖNEM BAŞINDA UYGULANAN FAİZLERİ İPTAL EDİLSİN. Dönem başında ödemelerini taksitlendiren öğrenciler, ödeme zamanı geldiğinde sene başındaki nakit ödeme ücreti baz alınarak ödeme yapsınlar.

Yüz binlerce vakıf üniversitesi öğrencisi, bu olağanüstü koşullara, olağanüstü tedbirler alınarak karşılık verilmesi için sesini yükseltmeli. Dönem bir fedakârlık dönemi ise, kendini ve çevresini riske atmayan ve evinde kalan öğrenciler kadar, yetkililer ve üniversite yönetimleri de fedakârlık yapmalı.

Şimdi sıra sizde.

Salgın mağduriyete dönüşmesin!''